20 мая мадридский «Реал» проведет последний матч сезона в чемпионате Испании — в 38-м туре соперником чемпиона станет «Бетис». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу». В прямом эфире посмотреть на Винисиуса и Бензема можно на онлайн-платформе «Окко Спорт».

«Бланкос» — безусловные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. Триумф «Бетиса» оценен котировкой 4.30 (23%), чуть дороже стоит ничья — 4.50 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход может принести 4500 рублей.

«Бетис» не проиграет немотивированному сопернику? Этот вариант предоставлен за 2.20.

Также есть возможность сыграть победу гостей с форой — Ф2 (1.5) идет за 1.45, Ф1 (-1.5) — за 2.75.

Котировки подсказывают, что в матче будет очень много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.80. ТБ 3.5 можно взять за 2.13, а ТМ 3.5 — за 1.71.

В пяти последних очных встречах команды обменялись голами всего два раза. На «обе забьют» котировка небольшая — 1.48, на «обе забьют — нет» — 2.65.

В первом круге игроки «Бетиса» получили пять желтых карточек уже в первом тайме, но так и не доигрались до удаления. На красную в предстоящей игре можно поставить за 5.50.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Реала» 2:1 за 8.20.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бетис»

«Реал» готовится провести последний матч перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля». С одной стороны, Карло Анчелотти нужно поберечь лидеров, чтобы не посадить кого-то из них на травму. С другой — игрокам необходимо получить игровую практику. Наиболее вероятный вариант — Модрич, Кроос и остальные получат минут по 30.

Если состав хозяев будет комбинированным, то у «Бетиса» появится больше шансов забить. Но и мадридцы в последнем матче на домашнем стадионе не должны уйти без гола. Скорее всего, команды обменяются точными ударами, ну, и заодно пробьют тотал.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.66.