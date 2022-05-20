Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

«Реал» Мадрид — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 20 мая 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Реал» — «Бетис» 20 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Карим Бензема («Реал»).
Фото Global Look Press

20 мая мадридский «Реал» проведет последний матч сезона в чемпионате Испании — в 38-м туре соперником чемпиона станет «Бетис». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу». В прямом эфире посмотреть на Винисиуса и Бензема можно на онлайн-платформе «Окко Спорт».

Испания. Лига 1. 38-й тур
20 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бетис

«Бланкос» — безусловные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. Триумф «Бетиса» оценен котировкой 4.30 (23%), чуть дороже стоит ничья — 4.50 (19%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход может принести 4500 рублей.

«Бетис» не проиграет немотивированному сопернику? Этот вариант предоставлен за 2.20.

Также есть возможность сыграть победу гостей с форой — Ф2 (1.5) идет за 1.45, Ф1 (-1.5) — за 2.75.

Котировки подсказывают, что в матче будет очень много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.80. ТБ 3.5 можно взять за 2.13, а ТМ 3.5 — за 1.71.

В пяти последних очных встречах команды обменялись голами всего два раза. На «обе забьют» котировка небольшая — 1.48, на «обе забьют — нет» — 2.65.

Сергей Семак (&laquo;Зенит&raquo;). «Нижний Новгород» — «Зенит»: Семак подарит Кержакову второй шанс в РПЛ

В первом круге игроки «Бетиса» получили пять желтых карточек уже в первом тайме, но так и не доигрались до удаления. На красную в предстоящей игре можно поставить за 5.50.

Наиболее вероятный точный счет — победа «Реала» 2:1 за 8.20.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бетис»

«Реал» готовится провести последний матч перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля». С одной стороны, Карло Анчелотти нужно поберечь лидеров, чтобы не посадить кого-то из них на травму. С другой — игрокам необходимо получить игровую практику. Наиболее вероятный вариант — Модрич, Кроос и остальные получат минут по 30.

Если состав хозяев будет комбинированным, то у «Бетиса» появится больше шансов забить. Но и мадридцы в последнем матче на домашнем стадионе не должны уйти без гола. Скорее всего, команды обменяются точными ударами, ну, и заодно пробьют тотал.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.66.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бетис
ФК Реал
0
Читайте также
Здоровая пища: когда и как правильно сажать капусту
Закрытие сезона в КХЛ. От легкого стеба до сильных эмоций
Материалы сюжета: РПЛ, 30-й тур: «Нижний Новгород» — «Зенит», «Динамо» — «Сочи» и другие матчи
ЦСКА опубликовал прощальное видео с Дзагоевым
Компьютер ставит опыт над арбитром Ивановым. «Профнепригодного» судью снова отправили в Казань
Силкин: «Сочи» сейчас играет постабильнее. Однако «Динамо» устраивает ничья"
Агент Саплинова рассказал о будущем полузащитника в «Уфе»
В ЦСКА прокомментировали уход Дзагоева
ЦСКА объявил о расторжении контракта с Дзагоевым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торино» — «Рома»: прогноз на матч серии А 20 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости