«Реал» Мадрид — «Бетис»: прогноз на матч ла лиги 20 мая 2022 года
20 мая мадридский «Реал» проведет последний матч сезона в чемпионате Испании — в 38-м туре соперником чемпиона станет «Бетис». Игра начнется в 22.00 по московскому времени на «Сантьяго Бернабеу». В прямом эфире посмотреть на Винисиуса и Бензема можно на онлайн-платформе «Окко Спорт».
«Бланкос» — безусловные фавориты встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Ставки на их победу принимаются с коэффициентом 1.72, это примерно 58% вероятности исхода. Триумф «Бетиса» оценен котировкой 4.30 (23%), чуть дороже стоит ничья — 4.50 (19%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход может принести 4500 рублей.
«Бетис» не проиграет немотивированному сопернику? Этот вариант предоставлен за 2.20.
Также есть возможность сыграть победу гостей с форой — Ф2 (1.5) идет за 1.45, Ф1 (-1.5) — за 2.75.
Котировки подсказывают, что в матче будет очень много голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.47, ТМ 2.5 — за 2.80. ТБ 3.5 можно взять за 2.13, а ТМ 3.5 — за 1.71.
В пяти последних очных встречах команды обменялись голами всего два раза. На «обе забьют» котировка небольшая — 1.48, на «обе забьют — нет» — 2.65.
В первом круге игроки «Бетиса» получили пять желтых карточек уже в первом тайме, но так и не доигрались до удаления. На красную в предстоящей игре можно поставить за 5.50.
Наиболее вероятный точный счет — победа «Реала» 2:1 за 8.20.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бетис»
«Реал» готовится провести последний матч перед финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля». С одной стороны, Карло Анчелотти нужно поберечь лидеров, чтобы не посадить кого-то из них на травму. С другой — игрокам необходимо получить игровую практику. Наиболее вероятный вариант — Модрич, Кроос и остальные получат минут по 30.
Если состав хозяев будет комбинированным, то у «Бетиса» появится больше шансов забить. Но и мадридцы в последнем матче на домашнем стадионе не должны уйти без гола. Скорее всего, команды обменяются точными ударами, ну, и заодно пробьют тотал.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0