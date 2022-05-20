«Торино» — «Рома»: где смотреть матч серии А 20 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
В заключительном 38-м туре чемпионата Италии занимающая шестое место «Рома» сыграет с 10-й командой турнира «Торино». Встреча пройдет на стадионе «Гранде-Торино» и начнется в 21.45 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 1» покажет игру в прямом эфире в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр Массимилиано Иррати.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Жозе Моуринью. На победу «Ромы» можно поставить с коэффициентом 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. На втором месте по шансам успех «Торино» — 3.50 (28%). Ничья оценена котировкой 3.80 (23%).
Ставка в 1000 рублей на победу римлян принесет выигрыш 2040 рублей и 1040 рублей чистой прибыли.
Считаете, что «Рома» не станет утруждаться перед финалом Лиги конференций? На «Торино» не проиграет" коэффициент 1.83.
Аналитики ожидают результативный матч и не меньше трех забитых мячей: тотал больше 2.5 гола идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.
Соперники обменялись голами в пяти последних очных играх из десяти. На «обе забьют» котировка 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.17.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0