Прямая трансляция матча серии А «Торино» — «Рома» 20 мая 2022 года

В заключительном 38-м туре чемпионата Италии занимающая шестое место «Рома» сыграет с 10-й командой турнира «Торино». Встреча пройдет на стадионе «Гранде-Торино» и начнется в 21.45 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 1» покажет игру в прямом эфире в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр Массимилиано Иррати.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Жозе Моуринью. На победу «Ромы» можно поставить с коэффициентом 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. На втором месте по шансам успех «Торино» — 3.50 (28%). Ничья оценена котировкой 3.80 (23%).

Ставка в 1000 рублей на победу римлян принесет выигрыш 2040 рублей и 1040 рублей чистой прибыли.

Считаете, что «Рома» не станет утруждаться перед финалом Лиги конференций? На «Торино» не проиграет" коэффициент 1.83.

Аналитики ожидают результативный матч и не меньше трех забитых мячей: тотал больше 2.5 гола идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

Соперники обменялись голами в пяти последних очных играх из десяти. На «обе забьют» котировка 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.17.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом: