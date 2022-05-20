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«Торино» — «Рома»: где смотреть матч серии А 20 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Торино» — «Рома» 20 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сержио Оливейра («Рома»).
Фото Global Look Press

В заключительном 38-м туре чемпионата Италии занимающая шестое место «Рома» сыграет с 10-й командой турнира «Торино». Встреча пройдет на стадионе «Гранде-Торино» и начнется в 21.45 по московскому времени. Телеканал «Матч! Футбол 1» покажет игру в прямом эфире в 21.40 мск. Обслужит встречу арбитр Массимилиано Иррати.

Италия. Серия А. 38-й тур
20 мая, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Жозе Моуринью. На победу «Ромы» можно поставить с коэффициентом 2.04, это примерно 49% вероятности исхода. На втором месте по шансам успех «Торино» — 3.50 (28%). Ничья оценена котировкой 3.80 (23%).

Ставка в 1000 рублей на победу римлян принесет выигрыш 2040 рублей и 1040 рублей чистой прибыли.

Считаете, что «Рома» не станет утруждаться перед финалом Лиги конференций? На «Торино» не проиграет" коэффициент 1.83.

Аналитики ожидают результативный матч и не меньше трех забитых мячей: тотал больше 2.5 гола идет за 1.79, ТМ 2.5 — за 2.10.

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Соперники обменялись голами в пяти последних очных играх из десяти. На «обе забьют» котировка 1.69, на «обе забьют — нет» — 2.17.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 1:1 — за 6.80;
  • 0:1 — за 8.10;
  • 1:2 — за 8.20.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Г
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 12
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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