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«Торино» — «Рома»: прогноз на матч серии А 20 мая 2022 года

Прогноз на матч серии А «Торино» — «Рома» 20 мая 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Тэмми Абрахам в матче против «Венеции».
Фото Global Look Press

20 мая 2022 года в 38-м туре серии А «Торино» на стадионе «Гранде-Торино» примет «Рому». Матч начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Команды занимают в таблице 10-е и 6-е места соответственно.

Италия. Серия А. 38-й тур
20 мая, 21:45. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
Рома

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Рому». Коэффициент на победу команды Жозе Моуринью — 2.04, это примерно 49% вероятности. На успех «Торино» можно поставить за 3.50 (28%), на ничью — за 3.80 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Торино» выплата в случае нужного исхода составит 3500 рублей.

На то, что «Торино» не проиграет, коэффициент 1.83.

Для подстраховки гостей можно взять ставку с форой — Ф1(0) за 2.65. Или Ф2(0) за 1.52, если верите в «Рому».

Римляне с соперниками пробили тотал больше 2.5 гола в четырех из последних десяти матчей, «Торино» — в трех из десяти. На ТМ 2.5 можно поставить за 2.10.

Рынок «обе забьют» зашел у «Торино» в половине из десяти последних матчей, у «Ромы» — в шести играх из десяти. На обмен голами можно поставить за 1.69, на обратный исход — за 2.17.

Наиболее вероятный результат, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.80.

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Прогноз и ставка на матч «Торино» — «Рома»

«Торино» в последнее время стал убийцей топов. Команда Ивана Юрича отобрала очки у «Интера», «Милана», «Лацио» и «Аталанты». У туринцев за полтора месяца лишь одно поражение — от «Наполи». Это удивительно, поскольку мотивацию команде черпать вроде бы негде. На еврокубки она не претендует, вылет не грозит.

Другое дело «Рома». Команда Моуринью бьется за Лигу Европы, скоро финал Лиги конференций — везде надо успеть. Но возможности для этого ограничены. Матч за европейский титул, конечно, в приоритете, поэтому в чемпионате римляне вряд ли станут напрягаться.

Рекомендуемая ставка: «Торино» не проиграет за 1.83.

Футбол
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ФК Рома
ФК Торино
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 19
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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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