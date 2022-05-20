«Торино» — «Рома»: прогноз на матч серии А 20 мая 2022 года
20 мая 2022 года в 38-м туре серии А «Торино» на стадионе «Гранде-Торино» примет «Рому». Матч начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Команды занимают в таблице 10-е и 6-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Рому». Коэффициент на победу команды Жозе Моуринью — 2.04, это примерно 49% вероятности. На успех «Торино» можно поставить за 3.50 (28%), на ничью — за 3.80 (23%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Торино» выплата в случае нужного исхода составит 3500 рублей.
На то, что «Торино» не проиграет, коэффициент 1.83.
Для подстраховки гостей можно взять ставку с форой — Ф1(0) за 2.65. Или Ф2(0) за 1.52, если верите в «Рому».
Римляне с соперниками пробили тотал больше 2.5 гола в четырех из последних десяти матчей, «Торино» — в трех из десяти. На ТМ 2.5 можно поставить за 2.10.
Рынок «обе забьют» зашел у «Торино» в половине из десяти последних матчей, у «Ромы» — в шести играх из десяти. На обмен голами можно поставить за 1.69, на обратный исход — за 2.17.
Наиболее вероятный результат, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Торино» — «Рома»
«Торино» в последнее время стал убийцей топов. Команда Ивана Юрича отобрала очки у «Интера», «Милана», «Лацио» и «Аталанты». У туринцев за полтора месяца лишь одно поражение — от «Наполи». Это удивительно, поскольку мотивацию команде черпать вроде бы негде. На еврокубки она не претендует, вылет не грозит.
Другое дело «Рома». Команда Моуринью бьется за Лигу Европы, скоро финал Лиги конференций — везде надо успеть. Но возможности для этого ограничены. Матч за европейский титул, конечно, в приоритете, поэтому в чемпионате римляне вряд ли станут напрягаться.
Рекомендуемая ставка: «Торино» не проиграет за 1.83.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|19
|8
|2
|66-27
|65
|
2
|Динамо
|29
|16
|5
|8
|52-36
|53
|
3
|Сочи
|29
|16
|5
|8
|49-29
|53
|
4
|Краснодар
|29
|14
|7
|8
|41-29
|49
|
5
|ЦСКА
|29
|14
|5
|10
|38-29
|47
|
6
|Локомотив
|29
|12
|9
|8
|42-39
|45
|
7
|Ахмат
|29
|13
|2
|14
|35-37
|41
|
8
|Кр. Советов
|29
|12
|5
|12
|39-35
|41
|
9
|Ростов
|29
|10
|8
|11
|47-47
|38
|
10
|Спартак
|29
|10
|8
|11
|36-39
|38
|
11
|Н. Новгород
|29
|7
|9
|13
|25-39
|30
|
12
|Урал
|29
|7
|9
|13
|25-34
|30
|
13
|Химки
|29
|6
|11
|12
|32-46
|29
|
14
|Рубин
|29
|8
|5
|16
|33-54
|29
|
15
|Уфа
|29
|5
|12
|12
|27-39
|27
|
16
|Арсенал
|29
|5
|8
|16
|29-57
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|- : -
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|- : -
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|
|
Федор Смолов
Динамо
|12
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0