Прогноз на матч серии А «Торино» — «Рома» 20 мая 2022 года

20 мая 2022 года в 38-м туре серии А «Торино» на стадионе «Гранде-Торино» примет «Рому». Матч начнется в 21.45 по московскому времени. В прямом эфире посмотреть игру можно будет на телеканале «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Команды занимают в таблице 10-е и 6-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Рому». Коэффициент на победу команды Жозе Моуринью — 2.04, это примерно 49% вероятности. На успех «Торино» можно поставить за 3.50 (28%), на ничью — за 3.80 (23%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Торино» выплата в случае нужного исхода составит 3500 рублей.

На то, что «Торино» не проиграет, коэффициент 1.83.

Для подстраховки гостей можно взять ставку с форой — Ф1(0) за 2.65. Или Ф2(0) за 1.52, если верите в «Рому».

Римляне с соперниками пробили тотал больше 2.5 гола в четырех из последних десяти матчей, «Торино» — в трех из десяти. На ТМ 2.5 можно поставить за 2.10.

Рынок «обе забьют» зашел у «Торино» в половине из десяти последних матчей, у «Ромы» — в шести играх из десяти. На обмен голами можно поставить за 1.69, на обратный исход — за 2.17.

Наиболее вероятный результат, по мнению аналитиков, — ничья 1:1 за 6.80.

Прогноз и ставка на матч «Торино» — «Рома»

«Торино» в последнее время стал убийцей топов. Команда Ивана Юрича отобрала очки у «Интера», «Милана», «Лацио» и «Аталанты». У туринцев за полтора месяца лишь одно поражение — от «Наполи». Это удивительно, поскольку мотивацию команде черпать вроде бы негде. На еврокубки она не претендует, вылет не грозит.

Другое дело «Рома». Команда Моуринью бьется за Лигу Европы, скоро финал Лиги конференций — везде надо успеть. Но возможности для этого ограничены. Матч за европейский титул, конечно, в приоритете, поэтому в чемпионате римляне вряд ли станут напрягаться.

Рекомендуемая ставка: «Торино» не проиграет за 1.83.