2 апреля в 23-м туре Российской Премьер-лиги встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдет на «РЖД Арене» и будет транслироваться на matchtv.ru. Начало встречи в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых фаворитами встречи. На победу гостей можно поставить с котировкой 2.24 (вероятность — 44%), победа «Локомотива» оценена коэффициентом 3.60 (27%), а ничью можно взять за 3.20 (29%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в этом матче потенциальная выплата составит 3200 рублей.

На то, что «Локомотив» не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1.70.

Если вы считаете, что в игре будет пенальти, то вас обрадует цифра 2.35.

А если вам кажется, что в матче удалят игрока одной из команд — котировка на это составляет 2.95.

На случай если в матче случатся и пенальти, и удаление, тоже есть линия — с коэффициентом 5.50.

Аналитики букмекерской компании предполагают, что в московском дерби наиболее вероятен один из следующих результатов:

• 0:1 за 6.90;

• 0:2 за 9.30;

• 1:0 за 9.30.