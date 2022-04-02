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Сегодня, 17:15

«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 2 апреля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Паоло Ваноли, «Спартак».
Фото Global Look Press

2 апреля в 23-м туре Российской Премьер-лиги встретятся «Локомотив» и «Спартак». Игра пройдет на «РЖД Арене» и будет транслироваться на matchtv.ru. Начало встречи в 19.30 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают красно-белых фаворитами встречи. На победу гостей можно поставить с котировкой 2.24 (вероятность — 44%), победа «Локомотива» оценена коэффициентом 3.60 (27%), а ничью можно взять за 3.20 (29%).

При ставке в 1000 рублей на ничью в этом матче потенциальная выплата составит 3200 рублей.

На то, что «Локомотив» не проиграет, можно поставить с коэффициентом 1.70.

Если вы считаете, что в игре будет пенальти, то вас обрадует цифра 2.35.

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А если вам кажется, что в матче удалят игрока одной из команд — котировка на это составляет 2.95.

На случай если в матче случатся и пенальти, и удаление, тоже есть линия — с коэффициентом 5.50.

Аналитики букмекерской компании предполагают, что в московском дерби наиболее вероятен один из следующих результатов:

0:1 за 6.90;

0:2 за 9.30;

1:0 за 9.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0

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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
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 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
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