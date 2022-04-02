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«Краснодар» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 3 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 3 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Эдуард Сперцян, «Краснодар».

В 14.30 по московскому времени 3 апреля 2022 года на арене «Краснодар» схлестнутся одноименная команда и «Динамо». Игру 23-го тура Российской Премьер-лиги в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
03 апр, 14:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

Гости идут на втором месте и, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, являются фаворитом в игре с «Краснодаром». Коэффициент на победу москвичей — 2.10, вероятность успеха около 47%. Вера в хозяев оценена кэфом 3.50 (27%), ничья — 3.60 (26%).

В предыдущем туре обе команды сыграли вничью. Если верите в мирный исход очной встречи, то со ставки в 1000 рублей можете выиграть 3600.

Больше «Динамо» в этом розыгрыше РПЛ забил только «Зенит». Индивидуальный тотал голов москвичей больше 1.5 доступен с коэффициентом 2.00.

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«Краснодар» входит в топ-4 по голам в РПЛ. Их индивидуальный тотал голов больше 1.5 оценивается кэфом 2.90.

Тотал матча больше 1.5 идет за 1.28. Если считаете, что команды сыграют осторожно, берите тотал меньше 1.5 за 3.60.

Ставку «обе забьют» можно сделать с коэффициентом 1.79. Обратное пари еще выгоднее — 2.02.

Самым вероятным исходом считается ничья 1:1, коэффициент на нее — 6.50. За 7.30 идет победа «Динамо» 1:0, за 9.20 — успех москвичей 2:0.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
15
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
16
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 0 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 1 : 2
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 1 : 2
2.04 20:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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