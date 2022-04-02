Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Динамо» 3 апреля 2022 года

В 14.30 по московскому времени 3 апреля 2022 года на арене «Краснодар» схлестнутся одноименная команда и «Динамо». Игру 23-го тура Российской Премьер-лиги в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».

Гости идут на втором месте и, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, являются фаворитом в игре с «Краснодаром». Коэффициент на победу москвичей — 2.10, вероятность успеха около 47%. Вера в хозяев оценена кэфом 3.50 (27%), ничья — 3.60 (26%).

В предыдущем туре обе команды сыграли вничью. Если верите в мирный исход очной встречи, то со ставки в 1000 рублей можете выиграть 3600.

Больше «Динамо» в этом розыгрыше РПЛ забил только «Зенит». Индивидуальный тотал голов москвичей больше 1.5 доступен с коэффициентом 2.00.

«Краснодар» входит в топ-4 по голам в РПЛ. Их индивидуальный тотал голов больше 1.5 оценивается кэфом 2.90.

Тотал матча больше 1.5 идет за 1.28. Если считаете, что команды сыграют осторожно, берите тотал меньше 1.5 за 3.60.

Ставку «обе забьют» можно сделать с коэффициентом 1.79. Обратное пари еще выгоднее — 2.02.

Самым вероятным исходом считается ничья 1:1, коэффициент на нее — 6.50. За 7.30 идет победа «Динамо» 1:0, за 9.20 — успех москвичей 2:0.