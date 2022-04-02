«Краснодар» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ 3 апреля 2022 года
В 14.30 по московскому времени 3 апреля 2022 года на арене «Краснодар» схлестнутся одноименная команда и «Динамо». Игру 23-го тура Российской Премьер-лиги в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
Гости идут на втором месте и, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, являются фаворитом в игре с «Краснодаром». Коэффициент на победу москвичей — 2.10, вероятность успеха около 47%. Вера в хозяев оценена кэфом 3.50 (27%), ничья — 3.60 (26%).
В предыдущем туре обе команды сыграли вничью. Если верите в мирный исход очной встречи, то со ставки в 1000 рублей можете выиграть 3600.
Больше «Динамо» в этом розыгрыше РПЛ забил только «Зенит». Индивидуальный тотал голов москвичей больше 1.5 доступен с коэффициентом 2.00.
«Краснодар» входит в топ-4 по голам в РПЛ. Их индивидуальный тотал голов больше 1.5 оценивается кэфом 2.90.
Тотал матча больше 1.5 идет за 1.28. Если считаете, что команды сыграют осторожно, берите тотал меньше 1.5 за 3.60.
Ставку «обе забьют» можно сделать с коэффициентом 1.79. Обратное пари еще выгоднее — 2.02.
Самым вероятным исходом считается ничья 1:1, коэффициент на нее — 6.50. За 7.30 идет победа «Динамо» 1:0, за 9.20 — успех москвичей 2:0.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
15
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|0 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|1 : 2
|2.04
|20:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0