«Манчестер Юнайтед» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 2 апреля 2022 года
2 апреля стадион «Олд Траффорд» ожидает яркий матч — «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре чемпионата Англии примет «Лестер». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.
По оценкам букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безоговорочные фавориты игры. На победу команды Ральфа Рангника доступна ставка за коэффициент 1.52 (65% вероятности). На успех «Лестера» можно поставить за 6.20 (16%). Но более вероятным исходом, чем победа гостей, идет ничья — за 4.60 (19%).
Если вы поставите на гостей 1000 рублей, то можете выиграть 6200 в случае успеха «Лестера».
Аналитики ожидают очень результативный матч — на тотал больше 3 голов выставлен коэффициент 1.90. Также высока вероятность, что команды не покинут поле без забитых мячей — на «обе забьют» котировка 1.66.
Участие в матче примет Криштиану Роналду, который будет воодушевлен последними успехами: в заключительном перед перерывом на игры сборных матче АПЛ он забил три мяча «Тоттенхэму», а в конце марта помог Португалии квалифицироваться в финальную часть ЧМ-2022. На гол форварда можно поставить с коэффициентом 1.70.
Сможет ли Криш заработать для «МЮ» пенальти? Если это произойдет, то за коэффициент 2.40.
Что же касается самых актуальных вариантов для ставки на точный счет, здесь тоже есть большой выбор:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
16
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|2 : 3
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|1 : 2
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7