2 апреля стадион «Олд Траффорд» ожидает яркий матч — «Манчестер Юнайтед» в 31-м туре чемпионата Англии примет «Лестер». Встреча начнется в 19.30 по московскому времени.

По оценкам букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева — безоговорочные фавориты игры. На победу команды Ральфа Рангника доступна ставка за коэффициент 1.52 (65% вероятности). На успех «Лестера» можно поставить за 6.20 (16%). Но более вероятным исходом, чем победа гостей, идет ничья — за 4.60 (19%).

Если вы поставите на гостей 1000 рублей, то можете выиграть 6200 в случае успеха «Лестера».

Аналитики ожидают очень результативный матч — на тотал больше 3 голов выставлен коэффициент 1.90. Также высока вероятность, что команды не покинут поле без забитых мячей — на «обе забьют» котировка 1.66.

Участие в матче примет Криштиану Роналду, который будет воодушевлен последними успехами: в заключительном перед перерывом на игры сборных матче АПЛ он забил три мяча «Тоттенхэму», а в конце марта помог Португалии квалифицироваться в финальную часть ЧМ-2022. На гол форварда можно поставить с коэффициентом 1.70.

Сможет ли Криш заработать для «МЮ» пенальти? Если это произойдет, то за коэффициент 2.40.

Что же касается самых актуальных вариантов для ставки на точный счет, здесь тоже есть большой выбор: