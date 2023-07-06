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«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на товарищеский матч 6 июля 2023 года

Прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Балтика» 6 июля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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ФК «Локомотив».
Фото Global Look Press

6 июля «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Балтику». Предсезонный поединок железнодорожников с новичком РПЛ стартует в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» по платной подписке.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех красно-зеленых можно с коэффициентом 1.64, это около 58% вероятности. Выигрыш калининградцев предложен с котировкой 5.28 (18%). Ничья доступна за 3.96 (24%).

Последняя встреча команд состоялась в сентябре 2019 года в 1/16 Кубка России — в основное время закончили 1:1, в серии пенальти лучше были «балтийцы» (4:1). Верите, что в этот раз они одолеют «Локо» за 90 минут? Ставка в 1000 рублей на триумф гостей в случае удачного исхода принесет 5280 рублей.

В предыдущей товарищеской игре москвичи устроили перестрелку с «Волгарем» (4:2). Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 1.96.

Железнодорожники обменивались голами с соперниками в обоих предсезонных матчах нынешнего лета. «Балтика» в единственном таком поединке уступила всухую — «Шиннику» (0:1). Вариант «обе забьют» доступен за 1.84, обратный рынок — за 1.86.

Три из четырех наиболее вероятных, по мнению экспертов, итогов противостояния говорят в пользу «Локомотива»:

  • 1:0 — за 5.90;

  • 2:0 — за 6.45;

  • 2:1 и 1:1 — за 7.00.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Балтика»

Выход из отпуска дался железнодорожникам тяжеловато: в предсезонных играх парни Михаила Галактионова стартовали с ничьей против «Иртыша» (1:1). Но уже ко второму товарняку москвичи раскачались и ярко прихлопнули «Волгарь» (4:2). Соперник по третьему контрольному поединку — вице-чемпион первой лиги-2022/23 «Балтика». Калининградцы лишь на два балла отстали от «Рубина» и спустя 25 лет вернулись в высший дивизион. Первый матч после каникул коллектив Сергея Игнашевича хоть и с минимальным счетом, но проиграл — «Шиннику» (0:1).

Красно-зеленые находятся в лучшей по сравнению с «балтийцами» форме и способны оформить более двух голов, что и доказали в предыдущей встрече.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» больше 1.5 гола за 1.74.

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ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
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