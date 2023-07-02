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Шестой подряд титул «Зенита» или сенсация от московских клубов. Кто станет чемпионом России в сезоне-2023/24?

Ставки на чемпиона РПЛ в сезоне-2023/24, коэффициенты букмекерской компании Olimpbet
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Андрей Мостовой («Зенит»).
Фото Global Look Press
Питерцы в поисках конкурентов.

В сезоне-2022/23 интриги просто не существовало: «Зенит» финишировал в 12 очках от ЦСКА и завоевал пятый титул подряд. Так сильно питерцы не отрывались от второго места с чемпионской кампании-2019/20, когда привезли «Локомотиву» 15 баллов.

Команда Владимира Федотова обеспечила себе серебро в последнем туре — разгромили «Ростов» на «ВЭБ Арене» (4:1), скинули парней Валерия Карпина за пределы топ-3 и закончили в медалях впервые за пять лет. «Спартаку» досталась бронза, дончане стали четвертыми.

«Спорт-Экспресс» рассказывает, на кого обратить внимание в погоне за золотом следующего розыгрыша РПЛ.

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Главный фаворит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Зенит» снова не встретит сопротивления на пути к чемпионскому титулу — триумф коллектива Сергея Семака оценили коэффициентом 2.10.

Сине-бело-голубые активно работают над усилением: за два млн евро выкупили у «Коринтианса» Густаво Мантуана. А чтобы не летать в Сан-Паулу два раза, забрали у «Мушкетеров» еще двоих игроков: левого вингера Педро (девять млн евро) и опорника Ду Кейроса (бесплатно). Плюс из «Сочи» в Санкт-Петербург за два млн евро переехал полузащитник Александр Коваленко.

Трансферы на выход тоже возможны. Далер Кузяев снова пытается уехать в Европу, идут разговоры о продаже Вендела и Клаудиньо. В качестве замены Кузяеву в «Зенит» и выписали Коваленко, а бразильцев «Коринтианса» — чтобы заместить кого-то из соотечественников. В контексте борьбы за чемпионство питерцы точно не станут слабее. А поскольку еврокубков нет и пока не предвидится, то большего им и не надо.

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Если не «Зенит», то кто?

По мнению экспертов, у ЦСКА и «Спартака» одинаково невысокие шансы навязать конкуренцию сине-бело-голубым и закончить сезон на первом месте — такой вариант представлен котировкой 11.00.

Для Владимира Федотова первый сезон во главе армейцев получился более чем успешным: во-первых, клуб закончил в топ-3 впервые с кампании-2017/18 — тогда тоже взяли серебро. Во-вторых, ЦСКА завоевал Кубок России, что в последний раз делал ровно 10 лет назад. Но скромная работа на трансферном рынке подрезает чемпионские амбиции. Выкуп Мойзеса из «Интернасьонала» да камбэк арендованных в другие команды — пока это все летние приобретения красно-синих. Не добавляют спокойствия и разговоры о возможном отъезде Федора Чалова — об интересе к форварду со стороны «Галатасарая» и «Фенербахче» сообщил авторитетнейший инсайдер Фабрицио Романо.

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После болтанки в юбилейный год (10-е место) «Спартак» доверился Гильермо Абаскалю и не прогадал. Да, без турбулентности тоже не обошлось, но красно-белые все же закончили сезон в тройке. Правда, пока москвичи не работают над подписаниями новых игроков, а расстаются с ненужными: Максимилиано Кофрие перешел в «Клермон» и принес «Спартаку» 3.5 млн евро, Алекс Крал укатил в аренду в «Унион Берлин» и сыграет в Лиге чемпионов, а Мацей Рыбус бесплатно пополнил состав «Рубина».

Для верящих в сенсацию

«Локомотив» провалил осеннюю часть чемпионата, но после Нового года преобразился: 10 побед с разницей 31:8, две ничьих и лишь одно поражение в 2023-м — от «Зенита» с минимальной разницей (1:2). В построения Михаила Галактионова отлично вписался Артем Дзюба: в 12 матчах премьер-лиги форвард оформил восемь голов и пять ассистов. Железнодорожники в итоге финишировали восьмыми, а их титул в следующей кампании идет за 25.00.

«Краснодар» третий сезон подряд закончил за пределами топ-3 — стал шестым. На то, что Владимир Ивич приведет «быков» к первой в истории клуба победе в РПЛ, можно поставить за 25.00.

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка заявил, что цель москвичей в наступающем чемпионате — попасть в пятерку или даже тройку. А вот сенсационное для бело-голубых завоевание золотых медалей доступно за 30.00.

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Лучший клуб Москвы

Если вы не видите интриги в битве за чемпионство, то можете угадать, какая из столичных команд по итогам сезона-2023/24 финиширует выше остальных.

  • ЦСКА — за 2.50;

  • «Спартак» — за 2.50;

  • «Локомотив» — за 6.95;

  • «Динамо» — за 6.95.

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ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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