«ПСЖ» без Месси или «Монако» с Головиным. Кто станет чемпионом Франции в сезоне-2023/24?

Ищем интригу в чемпионате Франции.

Сезон-2022/23 завершился без сюрпризов, хотя шансы на это были: «ПСЖ» мощно начал кампанию и в 2022-м не проиграл ни разу. Но после Нового года посыпался: семь поражений и две ничьих парижан приблизили интригу. В итоге команда Кристофа Гальтье опередила «Ланс» всего на одно очко, но все же завоевала второй титул подряд.

Кроваво-золотые же стали главной сенсацией чемпионата — серебро гарантировало парням Франка Эса попадание в групповой этап Лиги чемпионов. «Ланс» не играл там 24 года. Бронзу и последнюю путевку в главный клубный турнир Европы забрал «Марсель». Но путь в ЛЧ бело-голубые начнут с третьего квалификационного раунда.

Александр Головин и «Монако» закончили сезон шестыми и остались без еврокубков: «Ренн» стал четвертым и попал в групповой турнир Лиги Европы. Там же сыграет и «Тулуза» — благодаря победе в Кубке Франции. «Лилль» замкнул топ-5 и выступит в раунде плей-офф Лиги конференций.

«Спорт-Экспресс» предвкушает чемпионскую гонку следующего розыгрыша лиги 1.

Главный фаворит

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что в наступающем сезоне «ПСЖ» снова не найдется равных: на то, что столичный клуб станет триумфатором лиги 1 в третий раз кряду, предложили котировку 1.24. Правда, парижан ждут большие перемены: клуб уже покинули Серхио Рамос и Лионель Месси.

Аргентинец стал лучшим ассистентом минувшей лиги 1 с 16 голевыми передачами, но последние месяцы на «Парк де Пренс» выдались для звездного форварда непростыми — Лео столкнулся с настоящим буллингом со стороны фанатов. Его освистали во время заключительного матча в красно-синей футболке, а также на церемонии награждения в честь рекордного 11-го чемпионства клуба. Видимо, болельщики не простили, что за два сезона при Месси «ПСЖ» не продвинулся дальше 1/8 финала ЛЧ. А может, затаили обиду за поражение Франции от Аргентины в финале ЧМ-2022.

Покинуть клуб могут и Неймар с Килианом Мбаппе. На бразильца активно ищут покупателя, а Черепашку вынуждают уйти за год до конца контракта в ответ на отказ продлевать соглашение. «Реал» занял выжидательную позицию, но пока не знает, как потянуть космическую зарплату француза.

Трансферы на вход пока не совершались: вероятно, в «Париже» ждут назначения Луиса Энрике, чтобы закупаться под него. Хотя клуб еще не объявил об увольнении Кристофа Гальтье, его судьба уже решена. Согласно L'Equipe, Лучо официально возглавит «ПСЖ» на следующей неделе. Осталось лишь решить вопрос с тренерским штабом Энрике.

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Кто, если не «ПСЖ»?

Эксперты видят главным конкурентом красно-синих «Марсель» — возможную победу «провансальцев» в чемпионате оценили в 12.25. По окончании сезона клуб расстался с Игорем Тудором. Хорватскому тренеру припомнили и неудачное выступление в групповом этапе Лиги чемпионов, и слитую концовку лиги 1 — четыре поражения в последних пяти турах. Вместо Тудора «Марсель» возглавил Марселино. На испанца возложены большие надежды, и небезосновательно: в 2019 году он выиграл с «Валенсией» Кубок Короля, а через год — Суперкубок Испании с «Атлетиком» из Бильбао.

Чуть меньше верят в вице-чемпиона минувшего сезона — «Ланс». На титул кроваво-золотых доступен коэффициент 19.50. Кажется, коллектив Франка Эса уже прыгнул выше головы, и главной задачей клуба станет успешное выступление в групповом этапе ЛЧ. А в межсезонье — увернуться от попыток раздербанить состав и попутно усилиться: испытание в виде насыщенного календаря без новых игроков выдержать будет непросто.

Александр Головин вошел в десятку лучших ассистентов лиги 1 с семью ассистами, но его «Монако» снова остался без Лиги чемпионов. Первая с сезона-2016/17 виктория красно-белых в чемпионате идет за 20.00.

На кого еще обратить внимание?

Аналитики считают, что преподнести сенсацию и украсть титул у «Парижа» могут несколько клубов.

чемпион сезона-2020/21 «Лилль» — за 29.00;

семикратный победитель лиги 1 «Лион» — за 30.00;

«Ренн» — за 47.00;

«Ницца» — за 63.00.

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