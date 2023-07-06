Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Мирра Андреева — Барбора Крейчикова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Прогноз на матч Уимблдона Мирра Андреева — Барбора Крейчикова 6 июля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

6 июля российская теннисистка Мирра Андреева проведет второй матч на Уимблдоне. Ее соперницей за право выйти в третий раунд турнира станет чешка Барбора Крейчикова. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу на корте не встречались.

Даниил Медведев. Даниил Медведев — Адриан Маннарино: у первой ракетки России снова возникнут проблемы с колючим французом

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали Крейчикову серьезным фаворитом матча. На ее победу выставлен коэффициент 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех Андреевой доступен за 3.57 (24%).

Верите в 16-летнюю российскую звездочку? Ставка в 1000 рублей на Мирру в случае ее выигрыша принесет выплату в 3570 рублей.

Однако вы можете серьезно подстраховать россиянку с форой (+4.5) по геймам за 1.80. В то же время Ф2(-4.5) идет за 2.02.

Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.83, ТМ 20.5 — за 1.98.

Эксперты убеждены, что у Андреевой не получится выиграть даже один сет. На такое условие котировка — 1.95. На победу Крейчиковой 2:0 — 1.79.

В первом круге девушки на двоих сыграли пять партий, но ни в одной из них не было тай-брейка. Отсутствие его и в этом матче оценено в 1.28, наличие — в 3.42.

Вероника Кудерметова. Вероника Кудерметова — Маркета Вондроушова: прогноз на матч Уимблдона 6 июля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Барбора Крейчикова

У Крейчиковой намного больше опыта в сравнении с Андреевой: чешка на 11 лет старше и провела на 15 матчей больше на траве, чем россиянка. Перед стартом Уимблдона она достаточно успешно заехала в Бирмингем — дошла до финала, где проиграла Остапенко.

Для Мирры это первый опыт игры на покрытии. И пока она справляется очень хорошо, выиграв четыре встречи с учетом квалификации. Однако в последних двух она испытала серьезные проблемы: не закрыла второй сет против немки Корпач в отборе и победила только в трех, а еще провела тяжелый поединок с Ван Сиюй 5 июля. Спустя сутки ей предстоит матч с Крейчиковой, поединок которой сложился значительно легче.

Хотелось бы ошибиться, но, вероятно, юной россиянке не хватит времени на восстановление. Ну и разница в умении играть на траве все же скажется.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 20.5 за 2.29.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Мирра Андреева
0
Читайте также
Мужчина застрелил директора уральского завода из-за бывшей жены
В Бердянске прозвучала серия взрывов и сработала ПВО
Очевидец рассказал о происходившем во время атаки беспилотников в Новой Москве
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Больше не вернусь». Валиева показала новую программу
Загитова выиграла у олимпийской чемпионки! Сенсация в Москве
Разрыв от Трусовой! Александра выступила под свою песню на льду
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» — «Балтика»: прогноз на товарищеский матч 6 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
16
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 00:00
Спартак – Оренбург
 - : -
22.07 00:00
Ростов – Факел
 - : -
22.07 00:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 00:00
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 00:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
22.07 00:00
Сочи – Балтика
 - : -
22.07 00:00
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 00:00
Урал – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости