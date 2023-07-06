6 июля российская теннисистка Мирра Андреева проведет второй матч на Уимблдоне. Ее соперницей за право выйти в третий раунд турнира станет чешка Барбора Крейчикова. Игра начнется не ранее 16.30 по московскому времени, в прямом эфире в России она показана не будет. Прежде девушки ни разу на корте не встречались.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали Крейчикову серьезным фаворитом матча. На ее победу выставлен коэффициент 1.30, что приблизительно 76% вероятности исхода. Успех Андреевой доступен за 3.57 (24%).

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Однако вы можете серьезно подстраховать россиянку с форой (+4.5) по геймам за 1.80. В то же время Ф2(-4.5) идет за 2.02.

Тотал больше 20.5 гейма предложен за 1.83, ТМ 20.5 — за 1.98.

Эксперты убеждены, что у Андреевой не получится выиграть даже один сет. На такое условие котировка — 1.95. На победу Крейчиковой 2:0 — 1.79.

В первом круге девушки на двоих сыграли пять партий, но ни в одной из них не было тай-брейка. Отсутствие его и в этом матче оценено в 1.28, наличие — в 3.42.

Прогноз и ставка на матч Мирра Андреева — Барбора Крейчикова

У Крейчиковой намного больше опыта в сравнении с Андреевой: чешка на 11 лет старше и провела на 15 матчей больше на траве, чем россиянка. Перед стартом Уимблдона она достаточно успешно заехала в Бирмингем — дошла до финала, где проиграла Остапенко.

Для Мирры это первый опыт игры на покрытии. И пока она справляется очень хорошо, выиграв четыре встречи с учетом квалификации. Однако в последних двух она испытала серьезные проблемы: не закрыла второй сет против немки Корпач в отборе и победила только в трех, а еще провела тяжелый поединок с Ван Сиюй 5 июля. Спустя сутки ей предстоит матч с Крейчиковой, поединок которой сложился значительно легче.

Хотелось бы ошибиться, но, вероятно, юной россиянке не хватит времени на восстановление. Ну и разница в умении играть на траве все же скажется.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТМ 20.5 за 2.29.

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