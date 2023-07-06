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Энди Маррей — Стефанос Циципас: британец отправит пятую ракетку мира на каникулы

Прогноз на матч Уимблдона Энди Маррей — Стефанос Циципас 6 июля 2023 года
Евгений Коростелев
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Энди Маррей.
Фото Global Look Press

6 июля на Уимблдоне сыграют местный любимец Энди Маррей и пятая ракетка мира Стефанос Циципас. Теннисисты сразятся на выход в третий круг, их матч начнется третьим запуском не ранее 19.00 по московскому времени. В России он показан не будет. Счет личных встреч ничейный — 1:1.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают Маррея фаворитом предстоящей игры. На победу двукратного чемпиона Уимблдона можно поставить с коэффициентом 1.68, что приблизительно 59% вероятности исхода. Триумф Циципаса предложен за 2.19 (41%).

Ставка в 1000 рублей на грека в случае его выигрыша принесет выплату в 2190 рублей.

Тотал больше 41.5 гейма доступен за 1.90, ТМ 41.5 — за 1.91. Напомним, что в первом круге Стефанос сыграл пятисетовик с Тимом, а Маррей разгромил Пенистона.

Кстати, победа грека с форой (+1.5) гейма оценена в 1.99. Если же верите в уверенный проход британца, возьмите Ф1(-1.5) за 1.83.

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Прогноз и ставка на матч Энди Маррей — Стефанос Циципас

Все обстоятельства складываются в пользу британского теннисиста. Маррей свой матч первого круга завершил во вторник, а Циципас из-за дождя дожал Тима только в потемках среды. По этой причине на восстановление у него будет меньше суток.

Плюс к этому Энди проводит потрясающий сезон на траве — выиграл подряд два челленджера в Сурбитоне и Ноттингеме, а в стартовом раунде отдал соотечественнику Пенистону всего четыре гейма. В то же время у Стефа только две победы в пяти встречах, включая одну на Уимблдоне.

И да, в прошлом сезоне они уже играли на траве в Штутгарте — Маррей тогда закрыл Циципаса в двух сетах.

Рекомендуемая ставка: победа Маррея за 1.68.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Уимблдон
Стефанос Циципас
Энди Маррей
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