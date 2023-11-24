«Барса» уступила на «Кампо де Вальекас» дважды подряд. Без Тер Штегена и Гави справиться с «Райо» будет еще труднее
25 ноября «Барселона» приедет в гости к «Райо Вальекано» в 14-м туре чемпионата Испании. Встреча каталонцев и мадридцев состоится на стадионе «Кампо де Вальекас». Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Барселона» 25 ноября 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали действующих чемпионов Испании фаворитами: поставить на победу сине-гранатовых можно с коэффициентом 1.66, что составляет примерно 67% вероятности. Триумф «Райо» оценили в 5.17 (14%). Ничью — в 4.18 (19%).
Два предыдущих визита каталонцев на «Кампо де Вальекас» завершились поражениями (0:1 и 1:2). Считаете, что хозяева не уступят в третий раз подряд? Опция 1Х доступна за 2.32.
Специалисты ждут яркого футбола. Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.73, ТМ 2.5 — за 2.13.
Рынок на обмен точными ударами представлен за 1.77, обратный вариант дали за 2.06.
Самый ожидаемый автор гола — Роберт Левандовски. Взятие ворот в исполнении поляка можно взять за 1.96.
Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. На этот результат предложили котировку 7.50.
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«Райо Вальекано» — «Барселона»: прогноз и анализ матча ла лиги 25 ноября 2023 года
Ноябрьский календарь примеры словно испытывает «пчел» на прочность: «Реал», «Жирона» и «Барселона». Первый челлендж парни Франсиско прошли достойно и добыли очко на «Сантьяго Бернабеу» (0:0). Ворота лидера чемпионата прошили уже на пятой минуте, но не удержали преимущество: на 42-й минуте Артем Довбик восстановил равенство, а меткий удар Савио на 65-й принес «жиронцам» викторию.
Теперь «Райо» предстоит разборка с действующими обладателями титула, но бояться ее, кажется, стоит скорее сине-гранатовым. Каталонцев ожидает непростой выезд — в последний раз они добились успеха на «Кампо де Вальекас» в ла лиге пять лет назад, когда за клуб еще выступал Луис Суарес. Именно дубль уругвайца и принес «Барсе» три очка, причем решающий мяч форвард вкрутил на 90-й минуте. А за три минуты до финального свистка гости и вовсе уступали, пока счет не сравнял Усман Дембеле.
Пару следующих сезонов «пчелы» провели в сегунде, а после возвращения дважды прихлопнули «блауграну» дома (1:0 и 2:1). Более того, ни разу не уступили и на выезде — увозили с «Камп Ноу» как победу (1:0), так и ничью (0:0).
Вдобавок ко всему международная пауза забрала у Хави двух важнейших футболистов основы: Гави получил тяжелейшую травму колена и выбыл до конца сезона, Марк-Андре тер Штеген покинул расположение сборной Германии из-за болей в спине и до сих пор не тренируется. Из положительных новостей — в общую группу вернулся Френки де Йонг, который пропустил два месяца по причине повреждения голеностопа. Ожидается, что нидерландский полузащитник будет готов к поединку против «Райо», но вряд ли появится на поле с первых минут.
Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Барселона»
Беспроигрышная серия «пчел» в столкновениях с каталонцами насчитывает уже четыре встречи, три из которых получились «низовыми» — нулевая ничья и две минимальные победы (1:0). Вряд ли тенденция прервется в ближайшие выходные: «блауграна» потеряла ключевого полузащитника, игроки национальных команд вернулись уставшими после международной паузы, а на следующей неделе «Барсе» предстоят поединки с «Порту» в Лиге чемпионов и «Атлетико» в примере, поэтому без ротации на «Кампо де Вальекас» Хави не обойтись. В таких условиях феерить в атаке сложно, а вероятное отсутствие Тер Штегена заставит гостей оглядываться на оборону куда чаще.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 мяча за 2.13.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|9
|5
|1
|24-10
|32
|
2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
|
3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
|
4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
|
5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
|
6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
|
8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
|
9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
|
10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
|
12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
|
13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3