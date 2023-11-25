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Сегодня, 10:15

«Металлург» — «Спартак»: где смотреть матч КХЛ 25 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Спартак» 25 ноября 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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25 ноября магнитогорский «Металлург» сразится со «Спартаком». Центральный матч дня КХЛ пройдет на «Арене Металлург» и начнется в 14.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале KHL и онлайн-платформе «Кинопоиск». Старт эфира — в 14.20 мск.

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«Металлург» лидирует по котировкам в букмекерской компании Olimpbet. На победу команды Андрея Разина в основное время можно поставить за 2.14, вероятность данного исхода — примерно 47%. Успех «Спартака» оценен в 2.90 (34%), ничья — в 4.12 (19%).

Москвичи не проиграли «Магнитке» по итогам трех периодов три предыдущих матча. Поэтому стоит присмотреться к варианту Х2 за 1.68.

В восьми из девяти последних встреч с участием «Спартака» было заброшено не менее пяти шайб. Тотал больше 4.5 идет за 1.50, ТМ 4.5 — за 2.48.

Гави (&laquo;Барселона&raquo;). «Барса» уступила на «Кампо де Вальекас» дважды подряд. Без Тер Штегена и Гави справиться с «Райо» будет еще труднее

Если хозяева забьют первыми, сыграет коэффициент 1.77. Если же счет откроют гости, тогда сработает 2.01. Нули на табло умножат сумму ставки в 30 раз.

Победа «Металлурга» с учетом ОТ и буллитов предложена за 1.70, триумф «Спартака» — за 2.14.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Спартак (Москва)
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«Крылья Советов» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 25 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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