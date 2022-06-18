Эксперты назвали фаворита второго матча финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой»

19 июня «Колорадо» и «Тампа-Бэй» проведут второй матч финальной серии Кубка Стэнли. Игра пройдет на площадке «Эвеланш», «Болл Арене» в Денвере. Стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени. Счет в серии — 1-0 в пользу «Эвс».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ снова считают фаворитами хозяев льда. Победу «Колорадо» в основное время можно взять за 2.10, это приблизительно 47% вероятности исхода. За немногим большие 3.00 (33%) идет успех команды Никиты Кучерова. Ничья доступна за 4.20 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае нужного исхода принесет 3000 рублей выплаты.

На то, что «Тампа-Бэй» снова не уступит в основное время, коэффициент 1.73.

Триумф «Эвеланш» в матче с учетом основного времени и овертайма(-ов) оценен котировкой 1.66, победа «Лайтнинг» — за 2.27.

После виктории «Колорадо» в первом матче их шансы на итоговый успех выросли. Теперь на кубок в руках игроков «Эвс» можно поставить за 1.35, на третий подряд титул «Тампы» — за 3.20.