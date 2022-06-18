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Сегодня, 15:15

Эксперты назвали фаворита второго матча финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой»

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Тампа-Бэй Лайтнинг».
Фото Global Look Press

19 июня «Колорадо» и «Тампа-Бэй» проведут второй матч финальной серии Кубка Стэнли. Игра пройдет на площадке «Эвеланш», «Болл Арене» в Денвере. Стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени. Счет в серии — 1-0 в пользу «Эвс».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ снова считают фаворитами хозяев льда. Победу «Колорадо» в основное время можно взять за 2.10, это приблизительно 47% вероятности исхода. За немногим большие 3.00 (33%) идет успех команды Никиты Кучерова. Ничья доступна за 4.20 (20%).

Ставка в 1000 рублей на победу гостей в случае нужного исхода принесет 3000 рублей выплаты.

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На то, что «Тампа-Бэй» снова не уступит в основное время, коэффициент 1.73.

Триумф «Эвеланш» в матче с учетом основного времени и овертайма(-ов) оценен котировкой 1.66, победа «Лайтнинг» — за 2.27.

После виктории «Колорадо» в первом матче их шансы на итоговый успех выросли. Теперь на кубок в руках игроков «Эвс» можно поставить за 1.35, на третий подряд титул «Тампы» — за 3.20.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч НХЛ 19 июня 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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