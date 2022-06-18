Ночью 19 июня в главном бою вечера UFC on ESPN 37 в городе Остин встретятся два американца — Кэлвин Каттар и Джош Эмметт. Трансляция поединков основного карда начнется в 2.00 по московскому времени, самая ожидаемая схватка вечера стартует к 5.00 мск. В прямом эфире бои можно посмотреть на сайте matchtv.ru или на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Кэлвина Каттара. На победу 34-летнего бойца можно поставить с коэффициентом 1.40, это около 70% вероятности исхода. Оформить триумф Эмметта предложено за 3.10 (29%). Ничья — максимально маловероятный исход — доступна за 70.0 (1%).

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Каттар четыре из семи побед в организации добыл досрочно, у Эмметта таких три из восьми. На досрочный успех Кэлвина коэффициент 2.80, на Джоша — 4.70. На то, что матч не закончится судейским решением, котировка 1.95.

Если вы уверены, что бойцы не уронят друг друга и судьбу поединка решат арбитры, то на победу по очкам Каттара можно поставить за 2.50, Эмметта — за 6.00.

Также можете выбрать конкретный раунд, когда соперники выявят сильнейшего. На завершение боя в первом раунде коэффициент 5.50, во втором — 7.50, в третьем — 8.00, в четвертом — 10.0, в пятом — 12.0.

Бывает, противники от безысходности или неаккуратности применяют некрасивые удары, в том числе в пах или в глаза. На попадание в эти части тела и остановку поединка котировка одинаковая — 6.00.