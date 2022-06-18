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Кэлвин Каттар — Джош Эмметт: где смотреть бой UFC 19 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция боя Кэлвин Каттар — Джош Эмметт 19 июня 2022 года
Евгений Коростелев
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Кэлвин Каттар.
Фото Global Look Press

Ночью 19 июня в главном бою вечера UFC on ESPN 37 в городе Остин встретятся два американца — Кэлвин Каттар и Джош Эмметт. Трансляция поединков основного карда начнется в 2.00 по московскому времени, самая ожидаемая схватка вечера стартует к 5.00 мск. В прямом эфире бои можно посмотреть на сайте matchtv.ru или на онлайн-платформе UFC Fight Pass.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом Кэлвина Каттара. На победу 34-летнего бойца можно поставить с коэффициентом 1.40, это около 70% вероятности исхода. Оформить триумф Эмметта предложено за 3.10 (29%). Ничья — максимально маловероятный исход — доступна за 70.0 (1%).

Считаете, что Эмметт проломит железную челюсть соперника? Ставка в 1000 рублей на андердога принесет ее автору 3100 рублей выплаты в случае удачного исхода.

Кэлвин Каттар против Гиги Чикадзе. Кэлвин Каттар — Джош Эмметт: титановая челюсть против стальных кулаков

Каттар четыре из семи побед в организации добыл досрочно, у Эмметта таких три из восьми. На досрочный успех Кэлвина коэффициент 2.80, на Джоша — 4.70. На то, что матч не закончится судейским решением, котировка 1.95.

Если вы уверены, что бойцы не уронят друг друга и судьбу поединка решат арбитры, то на победу по очкам Каттара можно поставить за 2.50, Эмметта — за 6.00.

Также можете выбрать конкретный раунд, когда соперники выявят сильнейшего. На завершение боя в первом раунде коэффициент 5.50, во втором — 7.50, в третьем — 8.00, в четвертом — 10.0, в пятом — 12.0.

Бывает, противники от безысходности или неаккуратности применяют некрасивые удары, в том числе в пах или в глаза. На попадание в эти части тела и остановку поединка котировка одинаковая — 6.00.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
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Гамид Агаларов

Уфа

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Матео Кассьерра

Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

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П
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Зенит

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Краснодар

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 23 1 4
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Краснодар

 15 1 0
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