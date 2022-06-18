«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч НХЛ 19 июня 2022 года
19 июня состоится вторая встреча финала Кубка Стэнли — «Колорадо» на «Болл Арене» примет «Тампу». Игра начнется в 3.00 по московскому времени, официально в России она показана не будет. Счет после первого матча — 1-0 в пользу «Эвеланш».
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев. Поставить на успех «Колорадо» в основное время можно за 2.10, это примерно 47% вероятности. Победу «Тампы» оценили коэффициентом 3.10 (32%), ничью — 4.20 (21%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Тампы-Бэй» в случае ее успеха выплата составит 3100 рублей.
Вариант «гости не проиграют» доступен с коэффициентом 1.73.
Для подстраховки можно воспользоваться форой — например, взять Ф1(0) за 1.64 или Ф2(0) за 2.30.
Первый матч получился результативным — с учетом овертайма соперники забросили семь шайб. Если считаете, что вторая встреча тоже будет богатой на голы, можете поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.72.
Рынок «обе забьют» заходил в девяти из десяти последних матчей обеих команд. Но и котировка на эту ставку соответствует — всего 1.07. На то, что хотя бы кто-то не пропустит, можно поставить за 8.30.
«Колорадо» забил четыре и больше шайбы в семи из десяти последних матчей. ИТБ1 (3.5) можно взять за 2.27. Аналогичная ставка у «Тампы» идет за 2.90.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 3:3 за 9.40.
Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
«Колорадо» победил в первом матче и имеет все шансы на победу во втором. «Лайтнинг» отыгрались с 1-3, но разрыв в 15 бросков и три нереализованных большинства — это серьезный повод гостям приуныть. Нужен перелом, но «Эвеланш» достаточно хороши, чтобы держать высокий уровень игры.
Рекомендуемая ставка: победа хозяев в матче за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0