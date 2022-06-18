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«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз на матч НХЛ 19 июня 2022 года

Прогноз на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 19 июня 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский против «Торонто».
Фото Global Look Press

19 июня состоится вторая встреча финала Кубка Стэнли — «Колорадо» на «Болл Арене» примет «Тампу». Игра начнется в 3.00 по московскому времени, официально в России она показана не будет. Счет после первого матча — 1-0 в пользу «Эвеланш».

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев. Поставить на успех «Колорадо» в основное время можно за 2.10, это примерно 47% вероятности. Победу «Тампы» оценили коэффициентом 3.10 (32%), ничью — 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Тампы-Бэй» в случае ее успеха выплата составит 3100 рублей.

Вариант «гости не проиграют» доступен с коэффициентом 1.73.

Для подстраховки можно воспользоваться форой — например, взять Ф1(0) за 1.64 или Ф2(0) за 2.30.

Первый матч получился результативным — с учетом овертайма соперники забросили семь шайб. Если считаете, что вторая встреча тоже будет богатой на голы, можете поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.72.

Рынок «обе забьют» заходил в девяти из десяти последних матчей обеих команд. Но и котировка на эту ставку соответствует — всего 1.07. На то, что хотя бы кто-то не пропустит, можно поставить за 8.30.

«Колорадо» забил четыре и больше шайбы в семи из десяти последних матчей. ИТБ1 (3.5) можно взять за 2.27. Аналогичная ставка у «Тампы» идет за 2.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 3:3 за 9.40.

Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Колорадо» победил в первом матче и имеет все шансы на победу во втором. «Лайтнинг» отыгрались с 1-3, но разрыв в 15 бросков и три нереализованных большинства — это серьезный повод гостям приуныть. Нужен перелом, но «Эвеланш» достаточно хороши, чтобы держать высокий уровень игры.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев в матче за 1.66.

Хоккей
НХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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Эксперты назвали фаворита второго матча финала Кубка Стэнли между «Колорадо» и «Тампой»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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