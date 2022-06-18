19 июня состоится вторая встреча финала Кубка Стэнли — «Колорадо» на «Болл Арене» примет «Тампу». Игра начнется в 3.00 по московскому времени, официально в России она показана не будет. Счет после первого матча — 1-0 в пользу «Эвеланш».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи хозяев. Поставить на успех «Колорадо» в основное время можно за 2.10, это примерно 47% вероятности. Победу «Тампы» оценили коэффициентом 3.10 (32%), ничью — 4.20 (21%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Тампы-Бэй» в случае ее успеха выплата составит 3100 рублей.

Вариант «гости не проиграют» доступен с коэффициентом 1.73.

Для подстраховки можно воспользоваться форой — например, взять Ф1(0) за 1.64 или Ф2(0) за 2.30.

Первый матч получился результативным — с учетом овертайма соперники забросили семь шайб. Если считаете, что вторая встреча тоже будет богатой на голы, можете поставить на тотал больше 5.5 шайбы за 1.72.

Рынок «обе забьют» заходил в девяти из десяти последних матчей обеих команд. Но и котировка на эту ставку соответствует — всего 1.07. На то, что хотя бы кто-то не пропустит, можно поставить за 8.30.

«Колорадо» забил четыре и больше шайбы в семи из десяти последних матчей. ИТБ1 (3.5) можно взять за 2.27. Аналогичная ставка у «Тампы» идет за 2.90.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 3:3 за 9.40.

Прогноз и ставка на матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Колорадо» победил в первом матче и имеет все шансы на победу во втором. «Лайтнинг» отыгрались с 1-3, но разрыв в 15 бросков и три нереализованных большинства — это серьезный повод гостям приуныть. Нужен перелом, но «Эвеланш» достаточно хороши, чтобы держать высокий уровень игры.

Рекомендуемая ставка: победа хозяев в матче за 1.66.