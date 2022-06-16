Кучеров снова зажег, но этого не хватило для победы в первой игре. Прибавит ли «Тампа» в финале?

Прогнозы и ставки на матч НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 19 июня 2022 года

Ничего другого победителям двух последних розыгрышей Кубка Стэнли не остается.

«Эвеланш» выиграли стартовый матч в овертайме и повели в решающей серии Кубка Стэнли. Теперь «Тампе» нужно быть аккуратнее, потому что вырваться со счета 0-2, как это получилось против «Рейнджерс», будет намного сложнее. Насладиться красотой и мужественностью хоккея вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — регистрируйтесь и получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Вторая встреча финала Кубка Стэнли состоится 19 июня 2022 года в 03.00 по московскому времени. Как и стартовая игра, она пройдет в Денвере на родном для «Колорадо» льду «Болл Арены». Счет в серии — 1-0 в пользу «Эвеланш». Официально матч в России не покажут.

«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и ставка на матч НХЛ 19 июня 2022 года

Первый матч финала Кубка Стэнли получился ярким и захватывающим, как этого и ждали от лучших команд дивизионов. «Колорадо» наступал и вел, «Тампа» отыгрывалась, а российские хоккеисты, как всегда, играли важные роли в успехах. В результате исход встречи решился в овертайме — Андре Бураковски с передачи Валерия Ничушкина принес «Эвеланш» победу.

«Сегодня были позитивные моменты, но соперник победил по праву. Мы можем играть лучше. Думаю, мы и близко не показали свой лучший хоккей, при этом у нас был шанс победить. Чтобы обыграть такую талантливую команду, как «Колорадо», нужно играть лучше», — заявил после матча главный тренер «Тампы» Джон Купер. Кажется, специалист в курсе, что нужно исправить, чтобы результат был другим.

В целом «Лайтнинг» очень не хватило атакующей мощи. За весь матч гости бросили по воротам противника всего 23 раза (соперник — 38) и упустили четыре возможности реализовать большинство.

Чтобы победить во второй игре, гостям из «Тампы» нужно прибавить. Пока же букмекерская компания БЕТСИТИ считает абсолютным фаворитом хозяев. На триумф «Колорадо» в основное время предложен коэффициент 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Лайтнинг» можно взять за 3.00 (33%), ничью — за 4.20 (20%).

Большего фанаты и игроки «Тампы» ждут и от Никиты Кучерова. Самый обсуждаемый хоккеист в составах обеих команд сделал голевую передачу в первой игре, но атаковал ворота всего раз. Нападающий набрал 90-е очко в плей-офф Кубка Стэнли и стал третьим игроком в истории, кому эта отметка покорилась за три сезона. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки и Марио Лемье.

Если Никита, подпитываемый восхищениями фанатов хоккея, возьмется за дело как умеет, тогда «Лайтнинг» еще не раз скажут свое слово в этом финале.

Прогноз от «СЭ»: «Тампа» не проиграет в основное время за 1.73.

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