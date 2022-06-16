Кучеров снова зажег, но этого не хватило для победы в первой игре. Прибавит ли «Тампа» в финале?
«Эвеланш» выиграли стартовый матч в овертайме и повели в решающей серии Кубка Стэнли. Теперь «Тампе» нужно быть аккуратнее, потому что вырваться со счета 0-2, как это получилось против «Рейнджерс», будет намного сложнее. Насладиться красотой и мужественностью хоккея вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — регистрируйтесь и получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Когда состоится и где смотреть матч «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Вторая встреча финала Кубка Стэнли состоится 19 июня 2022 года в 03.00 по московскому времени. Как и стартовая игра, она пройдет в Денвере на родном для «Колорадо» льду «Болл Арены». Счет в серии — 1-0 в пользу «Эвеланш». Официально матч в России не покажут.
«Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: прогноз и ставка на матч НХЛ 19 июня 2022 года
Первый матч финала Кубка Стэнли получился ярким и захватывающим, как этого и ждали от лучших команд дивизионов. «Колорадо» наступал и вел, «Тампа» отыгрывалась, а российские хоккеисты, как всегда, играли важные роли в успехах. В результате исход встречи решился в овертайме — Андре Бураковски с передачи Валерия Ничушкина принес «Эвеланш» победу.
«Сегодня были позитивные моменты, но соперник победил по праву. Мы можем играть лучше. Думаю, мы и близко не показали свой лучший хоккей, при этом у нас был шанс победить. Чтобы обыграть такую талантливую команду, как «Колорадо», нужно играть лучше», — заявил после матча главный тренер «Тампы» Джон Купер. Кажется, специалист в курсе, что нужно исправить, чтобы результат был другим.
В целом «Лайтнинг» очень не хватило атакующей мощи. За весь матч гости бросили по воротам противника всего 23 раза (соперник — 38) и упустили четыре возможности реализовать большинство.
Чтобы победить во второй игре, гостям из «Тампы» нужно прибавить. Пока же букмекерская компания БЕТСИТИ считает абсолютным фаворитом хозяев. На триумф «Колорадо» в основное время предложен коэффициент 2.10, это примерно 47% вероятности исхода. Успех «Лайтнинг» можно взять за 3.00 (33%), ничью — за 4.20 (20%).
Большего фанаты и игроки «Тампы» ждут и от Никиты Кучерова. Самый обсуждаемый хоккеист в составах обеих команд сделал голевую передачу в первой игре, но атаковал ворота всего раз. Нападающий набрал 90-е очко в плей-офф Кубка Стэнли и стал третьим игроком в истории, кому эта отметка покорилась за три сезона. Ранее это удавалось только Уэйну Гретцки и Марио Лемье.
Если Никита, подпитываемый восхищениями фанатов хоккея, возьмется за дело как умеет, тогда «Лайтнинг» еще не раз скажут свое слово в этом финале.
Прогноз от «СЭ»: «Тампа» не проиграет в основное время за 1.73.
Вы тоже считаете, что мощь Кучерова поможет гостям дожить до овертайма? Сделайте ставку в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4