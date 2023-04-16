16 апреля в Монте-Карло состоится финал «мастерса», в котором сыграют россиянин Андрей Рублев и датчанин Хольгер Руне. Игра начнется в 15.30 по московскому времени, она не будет показана на территории России. Счет личных встреч в преддверии решающего матча равный — 1:1.

Букмекеры считают Руне фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Рублева предложено оформить за 2.57 (35%).

Верите в победу Андрея? Ставка в 1000 рублей на его первый титул уровня ATP 1000 принесет выплату в 2570 рублей.

А вот эксперты считают, что в матче даже не будет борьбы и Руне победит в двух сетах. На это котировка — 2.30.

На то, что Рублев выиграет хотя бы один сет, можно поставить за 1.58.

Можете сделать ставку в пользу российского теннисиста с форой по геймам: Ф2(+2.5) идет за 2.03, Ф2(+3.5) — за 1.73. Напомним, что их матч в этом году завершился триумфом Андрея.

Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.68, ТМ 21.5 — в 2.22.

Прогноз и ставка на матч Хольгер Руне — Андрей Рублев

«Мастерсы» в этом сезоне — стихия российских теннисистов. Даниил Медведев играл в финале в Индиан-Уэллсе и победил в Майами, а в Монте-Карло до решающего матча добрался уже Андрей Рублев. В Монако российский № 2 в принципе выступает здорово — два года назад он также бился здесь за титул, но уступил Циципасу.

На этот раз ему снова будет противостоять очень тяжелый соперник. Хольгер Руне в конце прошлого года выиграл турнир ATP 1000 в Париже, а в Монте-Карло поочередно убрал Тима, Медведева и Синнера. В целом это неудивительно, ведь датчанин впервые заявил о себе именно на песочных кортах — в 2019-м выиграл юниорский «Ролан Гаррос» и с тех пор забрал на покрытии восемь турниров различного уровня. В том числе в прошлом сезоне ему покорился Мюнхен.

Что касается предстоящего финала, то здесь у Руне объективно больше шансов на успех. В полуфинале он сумел перевернуть в свою пользу противоборство с Синнером — человеком, который похож на Рублева силовой манерой игры, но обладающим большим арсеналом ударов. Хольгер блестяще воспользовался ошибками соперника в ключевые моменты, проявив сдержанность и хладнокровие — то, чего обычно не хватает Андрею.

Рассматривать будущий матч в контексте равенства в личных встречах нет смысла — теннисисты оба раза играли на харде. На грунте же преимущество должно быть на стороне датчанина, который, скорее всего, возьмет второй крупный титул в карьере.

Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-2.5) гейма за 1.83.