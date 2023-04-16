Хольгер Руне — Андрей Рублев: отсутствие плана Б снова помешает россиянину победить на «мастерсе»
16 апреля в Монте-Карло состоится финал «мастерса», в котором сыграют россиянин Андрей Рублев и датчанин Хольгер Руне. Игра начнется в 15.30 по московскому времени, она не будет показана на территории России. Счет личных встреч в преддверии решающего матча равный — 1:1.
Букмекеры считают Руне фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Успех Рублева предложено оформить за 2.57 (35%).
Верите в победу Андрея? Ставка в 1000 рублей на его первый титул уровня ATP 1000 принесет выплату в 2570 рублей.
А вот эксперты считают, что в матче даже не будет борьбы и Руне победит в двух сетах. На это котировка — 2.30.
На то, что Рублев выиграет хотя бы один сет, можно поставить за 1.58.
Можете сделать ставку в пользу российского теннисиста с форой по геймам: Ф2(+2.5) идет за 2.03, Ф2(+3.5) — за 1.73. Напомним, что их матч в этом году завершился триумфом Андрея.
Тотал больше 21.5 гейма оценен в 1.68, ТМ 21.5 — в 2.22.
Прогноз и ставка на матч Хольгер Руне — Андрей Рублев
«Мастерсы» в этом сезоне — стихия российских теннисистов. Даниил Медведев играл в финале в Индиан-Уэллсе и победил в Майами, а в Монте-Карло до решающего матча добрался уже Андрей Рублев. В Монако российский № 2 в принципе выступает здорово — два года назад он также бился здесь за титул, но уступил Циципасу.
На этот раз ему снова будет противостоять очень тяжелый соперник. Хольгер Руне в конце прошлого года выиграл турнир ATP 1000 в Париже, а в Монте-Карло поочередно убрал Тима, Медведева и Синнера. В целом это неудивительно, ведь датчанин впервые заявил о себе именно на песочных кортах — в 2019-м выиграл юниорский «Ролан Гаррос» и с тех пор забрал на покрытии восемь турниров различного уровня. В том числе в прошлом сезоне ему покорился Мюнхен.
Что касается предстоящего финала, то здесь у Руне объективно больше шансов на успех. В полуфинале он сумел перевернуть в свою пользу противоборство с Синнером — человеком, который похож на Рублева силовой манерой игры, но обладающим большим арсеналом ударов. Хольгер блестяще воспользовался ошибками соперника в ключевые моменты, проявив сдержанность и хладнокровие — то, чего обычно не хватает Андрею.
Рассматривать будущий матч в контексте равенства в личных встречах нет смысла — теннисисты оба раза играли на харде. На грунте же преимущество должно быть на стороне датчанина, который, скорее всего, возьмет второй крупный титул в карьере.
Рекомендуемая ставка: П1 с форой (-2.5) гейма за 1.83.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4