«Зенит» поздравил болельщиков «Факела» с сохранением прописки в РПЛ

«Зенит» поздравил болельщиков «Факела» с сохранением прописки в чемпионате России.

«Благодарим футбольный клуб «Зенит» за поздравления и с радостью посетим ваш город в следующем сезоне», — говорится в заявлении.

В 30-м туре «Факел» на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:0. Воронежская команда набрала 32 очка и финишировала на 11-й позиции в чемпионате России.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд.