«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 16 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
16 апреля в 29-м туре чемпионата Испании «Хетафе» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» примет «Барселону». Встреча начнется по свистку арбитра Хуана Сантаны в 17.15 по московскому времени. Прямая трансляция в 17.05 мск стартует на онлайн-платформе «Okko Спорт».
Букмекеры считают каталонцев безоговорочными фаворитами поединка. На Хави и компанию предложена котировка 1.63, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Хетафе» идет за 5.97 (16%).
Команда из пригорода Мадрида победила в трех последних домашних матчах. Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5970 рублей.
Встреча первого круга на «Камп Ноу» завершилась в пользу «Барсы» (1:0). А предыдущий выезд «блауграны» на «Колисеум Альфонсо Перес» — нулевой ничьей. Тотал больше двух мячей идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.29.
В последних пяти играх темно-синие пропускали в среднем 1.20 гола за 90 минут. Каталонцы за этот же отрезок получали в свои ворота ровно один мяч за игру. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.66.
Парни Хави — лучшие в Испании по пропущенным голам. В воротах Марка-Андре тер Штегена побывало всего девять мячей за 28 туров. На то, что «Хетафе» не пробьет немца на «Колисеум Альфонсо Перес», предложен рынок за 1.98.
«Блауграна» не проиграла в 21 из 23 последних матчей против команды из пригорода Мадрида, а в двух недавних очных поединках соперников был оформлен лишь один мяч. Вариант Х2 и тотал 2.5 мен доступен за котировку 1.85.
Лучший бомбардир «Барселоны» и ла лиги Роберт Левандовски промолчал в предыдущем туре с «Жироной», а до этого ушел с поля без гола в кубковой игре против «Реала». На забитый мяч поляка в ворота «Хетафе» дают коэффициент 1.95.
Самый вероятный исход встречи, по версии букмекеров, 1:0 в пользу «Барсы» — за 5.65.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4