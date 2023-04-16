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Сегодня, 15:15

«Хетафе» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 16 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Хетафе» — «Барселона» 16 апреля 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Гави («Барселона»).
Фото Global Look Press

16 апреля в 29-м туре чемпионата Испании «Хетафе» на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» примет «Барселону». Встреча начнется по свистку арбитра Хуана Сантаны в 17.15 по московскому времени. Прямая трансляция в 17.05 мск стартует на онлайн-платформе «Okko Спорт».

Испания. Ла Лига. 29-й тур
16 апр, 17:15. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
Барселона

Букмекеры считают каталонцев безоговорочными фаворитами поединка. На Хави и компанию предложена котировка 1.63, что соответствует примерно 59% вероятности. Ничья доступна за 3.93 (25%), успех «Хетафе» идет за 5.97 (16%).

Команда из пригорода Мадрида победила в трех последних домашних матчах. Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 5970 рублей.

Встреча первого круга на «Камп Ноу» завершилась в пользу «Барсы» (1:0). А предыдущий выезд «блауграны» на «Колисеум Альфонсо Перес» — нулевой ничьей. Тотал больше двух мячей идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.29.

В последних пяти играх темно-синие пропускали в среднем 1.20 гола за 90 минут. Каталонцы за этот же отрезок получали в свои ворота ровно один мяч за игру. На обмен результативными ударами можно поставить за 2.24. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.66.

Парни Хави — лучшие в Испании по пропущенным голам. В воротах Марка-Андре тер Штегена побывало всего девять мячей за 28 туров. На то, что «Хетафе» не пробьет немца на «Колисеум Альфонсо Перес», предложен рынок за 1.98.

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«Блауграна» не проиграла в 21 из 23 последних матчей против команды из пригорода Мадрида, а в двух недавних очных поединках соперников был оформлен лишь один мяч. Вариант Х2 и тотал 2.5 мен доступен за котировку 1.85.

Лучший бомбардир «Барселоны» и ла лиги Роберт Левандовски промолчал в предыдущем туре с «Жироной», а до этого ушел с поля без гола в кубковой игре против «Реала». На забитый мяч поляка в ворота «Хетафе» дают коэффициент 1.95.

Самый вероятный исход встречи, по версии букмекеров, 1:0 в пользу «Барсы» — за 5.65.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Хетафе
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«Ноттингем» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 16 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
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Илья Кутепов

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 8 1 4
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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