Артур — о золотом голе: «Это лучший момент моей карьеры»

Нападающий «Зенита» Артур в интервью «СЭ» рассказал о своих эмоциях после первой победы в чемпионате России. Гол форварда в ворота «Ростова» принес сине-бело-голубым шестое золото подряд.

«Отличные ощущения от победы, ведь мы стали чемпионами. Я очень рад! Безусловно, это лучший момент моей карьеры», — сказал Артур.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал «Краснодар», «Динамо» стало третьим.

В сезоне-2023/24 Артур провел 16 матчей за «Зенит», в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.