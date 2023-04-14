«Ростов» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо устроят Рио-де-Жанейро в гостях у Карпина
16 апреля в рамках 23-го тура чемпионата России встретятся лидеры таблицы — «Ростов» и «Зенит». Поединок на «Ростов Арене» начнется по свистку арбитра Сергея Карасева в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 16 апреля 2023 года
Аналитики букмекерской конторы Olimpbet выбрали фаворитом сине-бело-голубых. На успех гостей предложен коэффициент 1.64, что соответствует 60% вероятности результата. Ничья идет за 4.28 (22%), а победа ростовчан — за 5.18 (18%).
В двух из четырех прошлых поединков Валерий Карпин не уступил Сергею Семаку. На непоражение донского клуба и в этот раз можно поставить за 2.32.
В четырех предыдущих очных встречах команды оформляли минимум четыре мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.17.
При этом в шести из семи недавних поединков команды забивали друг другу. Очередной обмен голами доступен за 1.76, а обратный рынок — за 2.05.
Как считают эксперты из Olimpbet, скорее всего, команды сообразят результативную ничью — 1:1. На этот результат букмекеры дали котировку 7.40. Примерно столько стоит и победа «Зенита» со счетом 1:0 или 2:0 — оба исхода идут по 7.50.
«Ростов» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 16 апреля 2023 года
В прошлом туре команда Карпина снова не проиграла — «Ростов» ушел со счета 0:2 против «Оренбурга», завершив матч вничью (2:2). Серия без поражений в основное время растянулась до шести игр. А в рамках РПЛ дончане победили в шести из восьми встреч.
Желто-синие — ближайший преследователь «Зенита». Правда, разрыв увеличился до девяти баллов. При этом у команды Карпина далеко не лучшая атака: 40 забитых — пятое место в чемпионате. Оборона тоже хромает: 30 пропущенных — худший результат среди первой шестерки. Матч пропустят игроки основного состава Егор Голенков и Евгений Чернов — у обоих перебор желтых карточек.
«Зенит» тоже уступал по ходу прошлого поединка с «Локомотивом». Но парни Семака реализовали преимущество в классе и украли волевую победу (2:1). Питерцы — лучшая команда страны по всем показателям: числу побед (17), минимуму ничьих и поражений (три и два), количеству забитых (57) и пропущенных (всего 11) голов, разнице мячей (46) и набранным очкам (54).
Перед матчем с «Ростовом» питерцы получили усиление: из молодежной сборной Бразилии был отозван защитник Роберт Ренан. А еще восстановился Вильмар Барриос, который пропустил почти месяц из-за травмы и вернулся на поле в игре с «Локомотивом».
Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Зенит»
Хозяева «Ростов Арены» в этом сезоне проиграли дома лишь два раза (еще есть восемь побед и две ничьи). Матчи дончан при родных фанатах всегда проходят ярко: в восьми предыдущих поединках забивали обе команды и только в двух домашних встречах «Ростова» залетало меньше трех мячей. К тому же клуб идет на мощной голевой серии в 15 игр.
Но желто-синие не одолели «Зенит» в семи матчах подряд (пять побед питерцев и две ничьи), а в первом круге проиграли (1:3). В этом сезоне действующие чемпионы РПЛ не уступили в 10 из 11 выездах (семь выигрышей и три мирных результата), пропустив всего пять мячей. Но и «Зенит» не без слабых мест: в шести из семи прошлых матчей питерцев команды обменивались результативными ударами, недавно клуб проиграл ЦСКА на выезде, а также уступал в счете «Локо» — тоже в гостях. А еще в шести из семи предыдущих столкновений «Ростов» и «Зенит» огорчали друг друга.
В результате команды Карпина и Семака регулярно выдают насыщенные голами матчи, и «Ростов», как всегда, попытается зацепиться за очки при своих зрителях. Но класс питерцев и возможность окончательно уничтожить даже призрак чемпионской гонки сыграют в пользу гостей.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.22.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4