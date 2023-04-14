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«Ростов» — «Зенит»: Малком и Клаудиньо устроят Рио-де-Жанейро в гостях у Карпина

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 16 апреля 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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«Зенит».
Фото Global Look Press
Тренер желтых не побеждает Сергея Семака в семи матчах подряд.

16 апреля в рамках 23-го тура чемпионата России встретятся лидеры таблицы — «Ростов» и «Зенит». Поединок на «Ростов Арене» начнется по свистку арбитра Сергея Карасева в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 23-й тур
16 апр, 19:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Зенит

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Зенит» 16 апреля 2023 года

Аналитики букмекерской конторы Olimpbet выбрали фаворитом сине-бело-голубых. На успех гостей предложен коэффициент 1.64, что соответствует 60% вероятности результата. Ничья идет за 4.28 (22%), а победа ростовчан — за 5.18 (18%).

В двух из четырех прошлых поединков Валерий Карпин не уступил Сергею Семаку. На непоражение донского клуба и в этот раз можно поставить за 2.32.

В четырех предыдущих очных встречах команды оформляли минимум четыре мяча на двоих. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.72, ТМ 2.5 — в 2.17.

При этом в шести из семи недавних поединков команды забивали друг другу. Очередной обмен голами доступен за 1.76, а обратный рынок — за 2.05.

Как считают эксперты из Olimpbet, скорее всего, команды сообразят результативную ничью — 1:1. На этот результат букмекеры дали котировку 7.40. Примерно столько стоит и победа «Зенита» со счетом 1:0 или 2:0 — оба исхода идут по 7.50.

«Ростов» — «Зенит»: прогноз и анализ матча 23-го тура РПЛ 16 апреля 2023 года

В прошлом туре команда Карпина снова не проиграла — «Ростов» ушел со счета 0:2 против «Оренбурга», завершив матч вничью (2:2). Серия без поражений в основное время растянулась до шести игр. А в рамках РПЛ дончане победили в шести из восьми встреч.

Желто-синие — ближайший преследователь «Зенита». Правда, разрыв увеличился до девяти баллов. При этом у команды Карпина далеко не лучшая атака: 40 забитых — пятое место в чемпионате. Оборона тоже хромает: 30 пропущенных — худший результат среди первой шестерки. Матч пропустят игроки основного состава Егор Голенков и Евгений Чернов — у обоих перебор желтых карточек.

«Зенит» тоже уступал по ходу прошлого поединка с «Локомотивом». Но парни Семака реализовали преимущество в классе и украли волевую победу (2:1). Питерцы — лучшая команда страны по всем показателям: числу побед (17), минимуму ничьих и поражений (три и два), количеству забитых (57) и пропущенных (всего 11) голов, разнице мячей (46) и набранным очкам (54).

Перед матчем с «Ростовом» питерцы получили усиление: из молодежной сборной Бразилии был отозван защитник Роберт Ренан. А еще восстановился Вильмар Барриос, который пропустил почти месяц из-за травмы и вернулся на поле в игре с «Локомотивом».

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Прогноз и ставка на матч «Ростов» — «Зенит»

Хозяева «Ростов Арены» в этом сезоне проиграли дома лишь два раза (еще есть восемь побед и две ничьи). Матчи дончан при родных фанатах всегда проходят ярко: в восьми предыдущих поединках забивали обе команды и только в двух домашних встречах «Ростова» залетало меньше трех мячей. К тому же клуб идет на мощной голевой серии в 15 игр.

Но желто-синие не одолели «Зенит» в семи матчах подряд (пять побед питерцев и две ничьи), а в первом круге проиграли (1:3). В этом сезоне действующие чемпионы РПЛ не уступили в 10 из 11 выездах (семь выигрышей и три мирных результата), пропустив всего пять мячей. Но и «Зенит» не без слабых мест: в шести из семи прошлых матчей питерцев команды обменивались результативными ударами, недавно клуб проиграл ЦСКА на выезде, а также уступал в счете «Локо» — тоже в гостях. А еще в шести из семи предыдущих столкновений «Ростов» и «Зенит» огорчали друг друга.

В результате команды Карпина и Семака регулярно выдают насыщенные голами матчи, и «Ростов», как всегда, попытается зацепиться за очки при своих зрителях. Но класс питерцев и возможность окончательно уничтожить даже призрак чемпионской гонки сыграют в пользу гостей.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.22.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Спартак

 16
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Зенит

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Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

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Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
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Максим Ненахов

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Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 20 1 4
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