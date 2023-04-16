«Оренбург» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 16 апреля 2023 года онлайн в прямом эфире
16 апреля «Оренбург» и «Локомотив» встретятся в рамках 23-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Газовик», арбитр Василий Казарцев даст стартовый свисток в 14.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 13.55 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Оренбурга» можно с коэффициентом 2.33, что составляет примерно 41% вероятности. Успех железнодорожников предложен с котировкой 2.99 (32%). Ничья доступна за 3.69 (27%).
Верите в выигрыш хозяев? Ставка в 1000 рублей на триумф «Оренбурга» при благоприятном исходе принесет 2330 рублей.
В матче первого круга москвичи без проблем разгромили соперника (5:1), но сейчас находятся в турнирной таблице ниже — на 11-м месте с отставанием в восемь баллов от идущих восьмыми оренбуржцев. При этом победная серия «Локо» над «Оренбургом» длится уже четыре матча. Поставить на то, что гости в предстоящей встрече как минимум не уступят, можно за 1.41.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают примерно равные шансы команд:
• ничья 1:1 идет за 6.40;
• победа хозяев 2:1 — за 8.50;
• успех гостей 2:1 — за 10.0.
Эксперты ждут яркий матч: тотал больше 2.5 гола доступен за 1.64, ТМ 2.5 — за 2.33. В трех из последних четырех очных игр соперники забивали на двоих минимум три мяча.
В отличной форме находится пришедший зимой в «Локомотив» Артем Дзюба — нападающий наколотил шесть голов в пяти играх за «Локо» в РПЛ.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.54, обратный рынок доступен с котировкой 2.48. Эта ставка сыграла в трех из последних четырех встреч команд в чемпионате России.
Также предложен комбинированный вариант «обе забьют» и ТБ 2.5 гола, его можно взять с коэффициентом 1.73.
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «БК «Олимп» (ИНН: 7726705980).
Информация о рекламодателе и организаторе основанных на риске игр, пари, акций, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, акций, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей указана на сайте https://www.olimp.bet/. Розыгрыш происходит в момент совершения события.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|0 : 0
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|3 : 1
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|0 : 2
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|1 : 2
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|1 : 2
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4