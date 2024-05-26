«Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!» Мнение Газзаева
Почему Личка оставил Бителло в запасе? Очень слабый матч Карраскаля
— «Зенит» заслуженно стал чемпионом?
— Сразу скажу — смотрел матч «Краснодар» — «Динамо». Но поверьте моему опыту: чемпионами случайно не становятся. Турнирная таблица — зеркало всего сезона. Поздравляю «Зенит», руководство клуба, главного тренера. Было тяжело. Но тем приятнее осознание итоговой победы. Все сложилось в пользу Питера.
— Давайте тогда подробнее поговорим о матче в Краснодаре. Все по делу?
— Пожалуй. Хозяева при мощнейшей поддержке зрителей сыграли достаточно активно, агрессивно. Правда, бело-голубые дважды попали в штангу. Но по совокупности моментов, считаю, «Краснодар» все же был интереснее, содержательнее впереди.
— Что не получилось у москвичей?
— На мой взгляд, очень слабый матч в исполнении Фомина и Карраскаля! Очень невзрачно сыграли эти футболисты, от которых ждал гораздо большего креатива. Поэтому Тюкавин и остался на голодном пайке. Его крайне редко выводили на ударную позицию. Плюс защита хозяев довольно плотно действовала против Константина. Такой шанс был у бело-голубых...
— Не показалось, что гости довольно робко начали этот матч?
— У меня вообще сложилось ощущение, что «Динамо» вышло играть на ничью. В подсознании футболистов сидела мысль: нам хватит и очка. Отсюда такая осторожная игра в первом тайме. Почти все садились в оборону. Тот же Тюкавин опускался довольно глубоко.
— Не считаете, что Бителло должен был играть с первых минут?
— Соглашусь с вами. Не знаю, почему Марцел Личка оставил его в запасе. Вы же видели, как оживилась игра после появления бразильца на поле. Весь креатив исходил от него! Зачем же его было беречь на второй тайм? Не вписался в план А, был в плане Б? Не знаю... Поздновато его выпустили. Повторю свое предположение. Динамовцы начали встречу с мыслью: лишь бы не пропустить. Нельзя в таких решающих матчах играть на ничью, даже если она тебя устраивает! Так чемпионами не становятся! Играешь на ничью — заведомо проигрываешь. Тут еще и пресса, наверное, повлияла.
— В смысле?
— Многие писали, что чемпионство у «Динамо» практически в кармане... Шанс-то был реальнейший. Но бело-голубым надо было просто с первых минут играть с позиции силы, а не выжидать.
Кордоба — это серьезный европейский уровень!
— Кто понравился в «Краснодаре»?
— Здорово смотрелся Черников. Весьма неплохо сыграл Кривцов, правда, немного подустал. Сперцян держит свой уровень, молодец. На фланге большой объем работы проделал Виктор Са. С хорошей техникой, скоростью. Доставил бело-голубым немало хлопот. Но прежде всего нужно отметить Кордобу. Шикарный матч легионера! Буквально затерзал двух центральных защитников гостей. Он их и перебегал, и продавил, и переиграл. Очень качественный футболист. Вот это действительно серьезный европейский уровень!
— Жаль Галицкого?
— Да. За «Краснодар» тоже обидно. Но что поделать. Это футбол. Хочется отметить Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды.
— Теперь будут говорить о том, что «Краснодар» не стал чемпионом, так как уволил Ивича.
— Я не разделяю этих разговоров. Довольно логичная рокировка. Мусаев хорошо знает футболистов, не чужой для клуба человек. Немного «быкам» не хватило для золота. Вчера они провели очень хороший матч. Серебряные медали — тоже достижение. При этом есть куда стремиться.
— Что касается «Динамо», проклятие жены Севидова по-прежнему работает?
— Хороший вопрос... Я же в 1979 году был в «Динамо», когда уволили Сан Саныча Севидова. Знаете, после такой развязки чемпионата уже и я начинаю верить в эту легенду... Казалось бы, все в твоих руках! Но не получилось. Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» все-таки снимет это проклятие. Пора бы уже это сделать. Команда крепкая, способна бороться за самые высокие места.
— И все-таки могут ли динамовцы сетовать на невезение? Две штанги за минуту...
— А счет на табло. Вы говорите про две штанги. А как быть с убойным моментом у Мозеса в концовке встречи, когда гостей выручил Лещук? Да и ВАР помог москвичам, отменив первый гол Кордобы. Так что все, пожалуй, закономерно. Везение — это умение, а умение — это мастерство, техничное исполнение.
Поздравляю Семака. Выиграть 6 чемпионатов подряд — искусство!
— Лучший игрок чемпионата?
— Начнем с тренера. Тут двух мнений быть не может. Семак. Шесть раз подряд команда выиграла чемпионат. Это достижение, это искусство! Поздравляю Сергея Семака!
— А игрок?
— Назову троих. Кассьерра, Кордоба и Тюкавин.
— РПЛ покинула «Балтика».
— А вы вспомните, что я вам говорил перед стартом сезона. Когда Калининград вышел в РПЛ, надо было проводить очень серьезную трансферную политику, приобретать семь-восемь новичков. Но «Балтика» пошла на масштабную селекцию только зимой. Почему?! Тут вопросы надо задавать не только главному тренеру, но и менеджменту. Опоздали с усилением на полгода... Непонятно теперь, с каким настроением «Балтика» сыграет в финале Кубка. В стыках оказались «Пари НН» и «Урал». Отдельно стоит сказать про Нижний Новгород.
— Давайте.
— Вам эта история не напоминает то, что происходило в «Химках» после очень странного увольнения Юрана? Подмосковный клуб потом постоянно менял тренеров... «Пари НН» пригласил серба Илича. И что, разве стало лучше? Какие результаты? Две ничьих и два поражения... По-моему, все-таки необдуманное решение руководства клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4