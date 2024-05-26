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Сегодня, 08:30

«Динамо» вышло играть на ничью. Так чемпионами не становятся!» Мнение Газзаева

Газзаев назвал Семака лучшим тренером сезона-2023/24
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Динамо» после матча с «Краснодаром».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший главный тренер ЦСКА и «Динамо», победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев — о невероятной развязке золотой гонки в РПЛ.
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
Динамо

Почему Личка оставил Бителло в запасе? Очень слабый матч Карраскаля

— «Зенит» заслуженно стал чемпионом?

— Сразу скажу — смотрел матч «Краснодар» — «Динамо». Но поверьте моему опыту: чемпионами случайно не становятся. Турнирная таблица — зеркало всего сезона. Поздравляю «Зенит», руководство клуба, главного тренера. Было тяжело. Но тем приятнее осознание итоговой победы. Все сложилось в пользу Питера.

— Давайте тогда подробнее поговорим о матче в Краснодаре. Все по делу?

— Пожалуй. Хозяева при мощнейшей поддержке зрителей сыграли достаточно активно, агрессивно. Правда, бело-голубые дважды попали в штангу. Но по совокупности моментов, считаю, «Краснодар» все же был интереснее, содержательнее впереди.

 
&laquo;Краснодар&raquo; обыграл &laquo;Динамо&raquo; (1:0) и&nbsp;стал вторым в&nbsp;РПЛ. Золотой матч в Краснодаре стал серебряным. «Быки» обыграли «Динамо» и помогли «Зениту» стать чемпионом

— Что не получилось у москвичей?

— На мой взгляд, очень слабый матч в исполнении Фомина и Карраскаля! Очень невзрачно сыграли эти футболисты, от которых ждал гораздо большего креатива. Поэтому Тюкавин и остался на голодном пайке. Его крайне редко выводили на ударную позицию. Плюс защита хозяев довольно плотно действовала против Константина. Такой шанс был у бело-голубых...

— Не показалось, что гости довольно робко начали этот матч?

— У меня вообще сложилось ощущение, что «Динамо» вышло играть на ничью. В подсознании футболистов сидела мысль: нам хватит и очка. Отсюда такая осторожная игра в первом тайме. Почти все садились в оборону. Тот же Тюкавин опускался довольно глубоко.

— Не считаете, что Бителло должен был играть с первых минут?

— Соглашусь с вами. Не знаю, почему Марцел Личка оставил его в запасе. Вы же видели, как оживилась игра после появления бразильца на поле. Весь креатив исходил от него! Зачем же его было беречь на второй тайм? Не вписался в план А, был в плане Б? Не знаю... Поздновато его выпустили. Повторю свое предположение. Динамовцы начали встречу с мыслью: лишь бы не пропустить. Нельзя в таких решающих матчах играть на ничью, даже если она тебя устраивает! Так чемпионами не становятся! Играешь на ничью — заведомо проигрываешь. Тут еще и пресса, наверное, повлияла.

— В смысле?

— Многие писали, что чемпионство у «Динамо» практически в кармане... Шанс-то был реальнейший. Но бело-голубым надо было просто с первых минут играть с позиции силы, а не выжидать.

Джон Кордоба поражает ворота Игоря Лещука.
Фото Александр Федоров, "СЭ"

Кордоба — это серьезный европейский уровень!

— Кто понравился в «Краснодаре»?

— Здорово смотрелся Черников. Весьма неплохо сыграл Кривцов, правда, немного подустал. Сперцян держит свой уровень, молодец. На фланге большой объем работы проделал Виктор Са. С хорошей техникой, скоростью. Доставил бело-голубым немало хлопот. Но прежде всего нужно отметить Кордобу. Шикарный матч легионера! Буквально затерзал двух центральных защитников гостей. Он их и перебегал, и продавил, и переиграл. Очень качественный футболист. Вот это действительно серьезный европейский уровень!

— Жаль Галицкого?

— Да. За «Краснодар» тоже обидно. Но что поделать. Это футбол. Хочется отметить Ивича, который заложил фундамент, выстроил игру команды.

 
Муми Нгамале после матча с &laquo;Краснодаром&raquo;. «Не горюй, «Динамо», это был великий сезон». Голышак — об упущенном чемпионстве бело-голубых

— Теперь будут говорить о том, что «Краснодар» не стал чемпионом, так как уволил Ивича.

— Я не разделяю этих разговоров. Довольно логичная рокировка. Мусаев хорошо знает футболистов, не чужой для клуба человек. Немного «быкам» не хватило для золота. Вчера они провели очень хороший матч. Серебряные медали — тоже достижение. При этом есть куда стремиться.

— Что касается «Динамо», проклятие жены Севидова по-прежнему работает?

— Хороший вопрос... Я же в 1979 году был в «Динамо», когда уволили Сан Саныча Севидова. Знаете, после такой развязки чемпионата уже и я начинаю верить в эту легенду... Казалось бы, все в твоих руках! Но не получилось. Надеюсь, в следующем сезоне «Динамо» все-таки снимет это проклятие. Пора бы уже это сделать. Команда крепкая, способна бороться за самые высокие места.

— И все-таки могут ли динамовцы сетовать на невезение? Две штанги за минуту...

— А счет на табло. Вы говорите про две штанги. А как быть с убойным моментом у Мозеса в концовке встречи, когда гостей выручил Лещук? Да и ВАР помог москвичам, отменив первый гол Кордобы. Так что все, пожалуй, закономерно. Везение — это умение, а умение — это мастерство, техничное исполнение.

Два поколения &laquo;Динамо&raquo; ревут на&nbsp;арене бело-голубых после поражения клуба в&nbsp;Краснодаре.

Поздравляю Семака. Выиграть 6 чемпионатов подряд — искусство!

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ростов

— Лучший игрок чемпионата?

— Начнем с тренера. Тут двух мнений быть не может. Семак. Шесть раз подряд команда выиграла чемпионат. Это достижение, это искусство! Поздравляю Сергея Семака!

— А игрок?

— Назову троих. Кассьерра, Кордоба и Тюкавин.

 
&laquo;Зенит&raquo; празднует чемпионский титул. Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?

— РПЛ покинула «Балтика».

— А вы вспомните, что я вам говорил перед стартом сезона. Когда Калининград вышел в РПЛ, надо было проводить очень серьезную трансферную политику, приобретать семь-восемь новичков. Но «Балтика» пошла на масштабную селекцию только зимой. Почему?! Тут вопросы надо задавать не только главному тренеру, но и менеджменту. Опоздали с усилением на полгода... Непонятно теперь, с каким настроением «Балтика» сыграет в финале Кубка. В стыках оказались «Пари НН» и «Урал». Отдельно стоит сказать про Нижний Новгород.

— Давайте.

— Вам эта история не напоминает то, что происходило в «Химках» после очень странного увольнения Юрана? Подмосковный клуб потом постоянно менял тренеров... «Пари НН» пригласил серба Илича. И что, разве стало лучше? Какие результаты? Две ничьих и два поражения... По-моему, все-таки необдуманное решение руководства клуба.

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Валерий Газзаев
6
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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