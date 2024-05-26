Главные миллионеры среди судей — Кукуян, Карасев и Левников

В чемпионате России-2023/24 судьи РПЛ, работая арбитрами, ВАР, АВАР и резервными в качестве вознаграждений получили в общей сложности 72 488 750 рублей. Учтены только гонорары за обслуживание матчей, кроме них рефери выплачивается ежемесячная зарплата в 50 тысяч рублей и премии по итогам сезона.

Больше всех получил Павел Кукуян — 4 112 500 рублей. Второй в списке миллионеров — Сергей Карасев (4 105 000), третий — Кирилл Левников (3 880 000).

В первой части сезона высоким заработком выделялся молодой Рафаэль Шафеев, опередивший нескольких опытных судей, — например, Владислава Безбородова и Сергея Иванова. Но затем он сбавил темп и в итоге не попал даже в десятку миллионеров.