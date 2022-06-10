12 июня 2022 года на турнире UFC 275 в Сингапуре состоится поединок за титул в полутяжелом весе между обладателем пояса, 42-летним бразильцем Гловером Тейшейрой и 29-летним претендентом из Чехии Иржи Прохазкой. Спортсменов примет Singapore Indoor Stadium. Бой возглавит основной кард, поединки которого начнутся в 5.00 по московскому времени. В прямом эфире их можно посмотреть на matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение чешскому спортсмену. На победу Прохазки можно поставить с коэффициентом 1.49, вероятность — около 67%. Успех Тейшейры оценен котировкой 2.60 (32%), на ничью предложены традиционно мощные 70.0 (1%).

Ставка в 1000 рублей на ничью озолотит счастливчика и принесет 70000 рублей, если бой закончится «миром».

Досрочную победу Прохазки можно взять за 1.70, успех Тейшейры — за 3.40. Триумф одного из соперников не решением судей доступен за 1.19.

Кстати о судьях. Если дело дойдет до них и они выберут победителем претендента, то сумма ставки увеличится в 8.5 раза. На победу Гловера решением коэффициент чуть ниже — 7.50.

Четыре последние победы Прохазка одержал нокаутом. Его викторию в таком стиле, техническим нокаутом или дисквалификацией можно взять за 1.77.

У Тейшейры наилучшие шансы забрать победу удушающим, болевым или добровольной сдачей. Котировка — 4.90.

Сколько продлится бой? Можно выбрать один из нескольких вариантов:

ТБ 2.5 раунда идет за 2.49, ТМ 3.5 — за 1.47;

ТБ 3.5 раунда идет за 3.21, ТМ 3.5 — за 1.30.

Горячее предложение — бой будет остановлен из-за удара в пах за 8.00.

Прогноз и ставка на матч Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка

Тейшейра завоевал пояс только в последнем бою с Яном Блаховичем, но ему уже придется с ним расстаться. Прохазка моложе и энергичнее бразильца, для которого ближайший поединок станет самым тяжелым за последние несколько лет. Он закончится досрочно в пользу чеха, если только Гловер не сотворит чудо в партере. Но претендент будет начеку и не допустит ошибки.

Рекомендуемая ставка: победа Прохазки нокаутом, техническим нокаутом или дисквалификацией за 1.77.