Валентина Шевченко — Таила Сантос: Пуля в седьмой раз защитит пояс
12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275, в со-главном бою которого сойдутся представительница Киргизии Валентина Шевченко и Таила Сантос из Бразилии. Ивент примет Singapore Indoor Stadium. Шевченко по прозвищу Пуля и ее соперница выйдут в октагон приблизительно в 02.00 по московскому времени. Посмотреть схватку можно в прямом эфире телеканала «Матч! Боец».
Коэффициенты букмекеров на бой UFC Валентина Шевченко — Таила Сантос 12 июня 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Шевченко абсолютным фаворитом поединка. На победу действующей чемпионки в наилегчайшем весе выставлен коэффициент 1.15, это примерно 87% вероятности исхода. На триумф претендентки котировка 5.90 (12%), на ничью — 70.0 (1%).
Успех Шевченко по очкам можно взять за 2.35, победу Сантос — за 10.0.
Считаете, что бой завершится досрочной победой одной из спортсменок? Коэффициент — 1.70. Вариант, что Валентина вырубит или задушит соперницу, оценен в 1.90. Те же условия, но в пользу бразильянки — 10.99.
Можете выбрать, сколько раундов продлится поединок:
Уверены, что победительница заберет/оставит пояс у себя болевым, удушающим или добровольной сдачей? Котировка на эти варианты — 4.20.
Нокаут, технический нокаут или дисквалификация предложены за 2.50.
Валентина Шевченко — Таила Сантос: прогноз и анализ боя UFC 12 июня 2022 года
«Валентина на уровень выше всех остальных своих потенциальных оппоненток. На то, чтобы появился кто-то, кто сможет конкурировать с ней, уйдут годы. Сейчас конкуренции у нее нет. Также я сомневаюсь, что она завершит карьеру или куда-то уйдет. Вероятно, она могла бы и меня нокаутировать, хоть я тяжелее на 20 килограммов», — таких комплиментов Шевченко удостоилась от бывшего бойца UFC Пола Фелдера.
Спортсменке из Киргизии действительно нет равных. Она завоевала титул в наилегчайшей весовой категории в 2018 году в результате победы над полькой Йоанной Енджейчик и с тех пор шесть раз успешно защитила пояс. Против нее выходили лучшие из лучших, но она всего дважды дотянула до судейских решений, которые всегда были единогласно в ее пользу. Четырем другим девушкам повезло намного меньше — Шевченко вырубила их. Причем Джессика Ай продержалась чуть больше одного раунда.
Таила Сантос в UFC не так давно. Она пришла в 2019-м, уступила в первом же поединке, но в четырех последующих оказалась сильнее соперниц. Правда, только один раз выиграла досрочно — у Джоанны Вуд. Учитывая эту статистику, а также тот факт, что Шевченко обычно если и побеждает, то единогласным решением, можно взять такой вариант в ее пользу за 2.57.
Прогноз и ставка на бой Валентина Шевченко — Таила Сантос
Но вообще бой должен закончиться раньше. Шевченко очень много и хорошо бьет (3.21 удара в минуту), а также в среднем проводит по два успешных тейкдауна за поединок. Ее соперница показывает примерно такие же цифры, но она сильно уступает в опыте и мощи. Поэтому Валентина должна защитить пояс, отправив соперницу спать в первых четырех раундах.
Рекомендуемая ставка: тотал раундов меньше 4.5 за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0