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Валентина Шевченко — Таила Сантос: Пуля в седьмой раз защитит пояс

Прогноз и ставка на бой UFC Валентина Шевченко — Таила Сантос 12 июня 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Валентина Шевченко.
Фото Global Look Press
У этой девушки нет конкурентов.

12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275, в со-главном бою которого сойдутся представительница Киргизии Валентина Шевченко и Таила Сантос из Бразилии. Ивент примет Singapore Indoor Stadium. Шевченко по прозвищу Пуля и ее соперница выйдут в октагон приблизительно в 02.00 по московскому времени. Посмотреть схватку можно в прямом эфире телеканала «Матч! Боец».

Коэффициенты букмекеров на бой UFC Валентина Шевченко — Таила Сантос 12 июня 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Шевченко абсолютным фаворитом поединка. На победу действующей чемпионки в наилегчайшем весе выставлен коэффициент 1.15, это примерно 87% вероятности исхода. На триумф претендентки котировка 5.90 (12%), на ничью — 70.0 (1%).

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Успех Шевченко по очкам можно взять за 2.35, победу Сантос — за 10.0.

Считаете, что бой завершится досрочной победой одной из спортсменок? Коэффициент — 1.70. Вариант, что Валентина вырубит или задушит соперницу, оценен в 1.90. Те же условия, но в пользу бразильянки — 10.99.

Можете выбрать, сколько раундов продлится поединок:

  • ТБ 2.5 идет за 1.45, ТМ 2.5 — за 2.55;

  • ТБ 3.5 идет за 1.90, ТМ 3.5 — за 1.80.

Уверены, что победительница заберет/оставит пояс у себя болевым, удушающим или добровольной сдачей? Котировка на эти варианты — 4.20.

Нокаут, технический нокаут или дисквалификация предложены за 2.50.

Валентина Шевченко — Таила Сантос: прогноз и анализ боя UFC 12 июня 2022 года

«Валентина на уровень выше всех остальных своих потенциальных оппоненток. На то, чтобы появился кто-то, кто сможет конкурировать с ней, уйдут годы. Сейчас конкуренции у нее нет. Также я сомневаюсь, что она завершит карьеру или куда-то уйдет. Вероятно, она могла бы и меня нокаутировать, хоть я тяжелее на 20 килограммов», — таких комплиментов Шевченко удостоилась от бывшего бойца UFC Пола Фелдера.

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Спортсменке из Киргизии действительно нет равных. Она завоевала титул в наилегчайшей весовой категории в 2018 году в результате победы над полькой Йоанной Енджейчик и с тех пор шесть раз успешно защитила пояс. Против нее выходили лучшие из лучших, но она всего дважды дотянула до судейских решений, которые всегда были единогласно в ее пользу. Четырем другим девушкам повезло намного меньше — Шевченко вырубила их. Причем Джессика Ай продержалась чуть больше одного раунда.

Таила Сантос в UFC не так давно. Она пришла в 2019-м, уступила в первом же поединке, но в четырех последующих оказалась сильнее соперниц. Правда, только один раз выиграла досрочно — у Джоанны Вуд. Учитывая эту статистику, а также тот факт, что Шевченко обычно если и побеждает, то единогласным решением, можно взять такой вариант в ее пользу за 2.57.

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Прогноз и ставка на бой Валентина Шевченко — Таила Сантос

Но вообще бой должен закончиться раньше. Шевченко очень много и хорошо бьет (3.21 удара в минуту), а также в среднем проводит по два успешных тейкдауна за поединок. Ее соперница показывает примерно такие же цифры, но она сильно уступает в опыте и мощи. Поэтому Валентина должна защитить пояс, отправив соперницу спать в первых четырех раундах.

Рекомендуемая ставка: тотал раундов меньше 4.5 за 1.80.

Прогнозы на спорт
Валентина Шевченко
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
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