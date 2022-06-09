Молодость и энергия Прохазки против опыта Тейшейры. В UFC появится новый чемпион?

29-летний чех наденет пояс после третьего боя в организации.

Ивент UFC 275 подготовил несколько сочных поединков, главным из которых станет титульный бой между Гловером Тейшейрой и Иржи Прохазкой. За два года чех только дважды вышел в октагон, но уже заслужил схватку за титул. Насладиться топовым боем вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть бой Гловер Тейшейра — Иржи Прохазка

Бой за титул UFC в полутяжелом весе между обладателем пояса Гловером Тейшейрой из Бразилии и поляком Иржи Прохазкой состоится в Сингапуре в спортивном комплексе Singapore Indoor Stadium. Бои главного карда начнутся в 5.00 по московскому времени. В прямом эфире их покажет сайт matchtv.ru, старт эфира — в 5.00 мск.

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«Не терпится увидеть, как Тейшейра справится с головоломкой Прохазки. Иржи — другой, он выходит в октагон и выбрасывает все, что у него есть. У него странная прическа, он просто немного другой», — поделился эмоциями за пару дней до боя легенда UFC Даниэль Кормье. Бывший чемпион в двух весовых категориях предвосхитил яркий поединок, потому что таких соперников у главного полутяжа UFC Тейшейры еще не было.

Для многих Иржи Прохазка — малознакомый персонаж, потому что он в организации всего два года и провел здесь только два поединка, но зато какие. В июле 2020-го чех ворвался в UFC громкой победой над Волканом Оздемиром, а спустя почти год расправился с Домиником Рейесом. Оба триумфа были признаны «выступлением вечера».

Победная серия Прохазки тянется с 2016 года, когда он еще бился в RIZIN. Он не проигрывает уже 12 боев подряд, и только один из них не завершился досрочно. Большинство соперников не выдерживали и одного раунда.

Иржи Прохазка. Фото Global Look Press

Именно поэтому аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают Иржи фаворитом поединка. Коэффициент на его победу — 1.49, это примерно 67% вероятности исхода. На успех Тейшейры котировка 2.60 (32%), на ничью — 70.0 (1%).

42-летний Гловер Тейшейра — самый опасный и опытный соперник, с которым приходилось сталкиваться Прохазке. А еще бразилец — самый мужественный: он сам вызвал Иржи после победы над Яном Блаховичем.

У Гловера тоже приличная серия из шести побед, но титул он завоевал только в последнем бою — как раз одолев Блаховича удушающим. Это один из любимых приемов Тейшейры, которым он одержал 10 из 33 побед. И его нужно опасаться Прохазке. Если же молодой и резвый чех не попадется на уловку Тейшейры, то в стойке должен перемолоть противника.

Прогноз от «СЭ»: победа Прохазки в первом-втором раунде за 2.30.

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