Австрия — Франция: где смотреть матч Лиги наций 10 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Фаворит не только группы 1 Лиги наций, но и всего турнира Франция в третьем туре сыграет на выезде с Австрией. Матч пройдет в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель», стартовый свисток греческого арбитра Анастасиоса Сидиропулоса прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Франция — лидер котировок, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На «Трехцветных» можно поставить с коэффициентом 1.75, это приблизительно 57% вероятности исхода. Победа австрийцев идет за 5.20 (17%), ничья — за 3.80 (26%).

Верите в волшебство? Сенсационная победа хозяев принесет вам 5200 рублей со ставки в 1000 рублей в случае нужного исхода.

В двух матчах Лиги наций с участием Австрии было забито больше двух мячей, у Франции такая встреча только одна. На ТБ 2.5 и на ТМ 2.5 котировки одинаковые — 1.93.

Обмен голами можно взять за 1.92. На то, что хотя бы одна команда не отличится, коэффициент 1.88.

В последнем гостевом матче Франция не добилась победы, сыграв вничью с Хорватией. Вариант «Австрия не проиграет» предложен за 2.15.

Бензема и Мбаппе добавят игре яркости и результативности? На гол нападающего «Реала» котировка 2.50, на точный удар страйкера «ПСЖ» — 2.35.

Ставку на пенальти можно оформить за 2.82. На то, что он будет реализован австрийцами, коэффициент 6.00. Четкий удар с точки одного из французов оценен в 5.00. Промах с точки — 9.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — успех Франции 1:0 за 6.40.