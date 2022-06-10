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Австрия — Франция: где смотреть матч Лиги наций 10 июня 2022 года онлайн в прямом эфире

Австрия — Франция: где смотреть матч Лиги наций 10 июня 2022 года онлайн в прямом эфире
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Уго Льорис, сборная Франции.
Фото Global Look Press

Фаворит не только группы 1 Лиги наций, но и всего турнира Франция в третьем туре сыграет на выезде с Австрией. Матч пройдет в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель», стартовый свисток греческого арбитра Анастасиоса Сидиропулоса прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямую трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Лига наций A. Группа 1
10 июн, 21:45. Ernst-Happel-Stadion (Вена)
Австрия
Франция

Франция — лидер котировок, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На «Трехцветных» можно поставить с коэффициентом 1.75, это приблизительно 57% вероятности исхода. Победа австрийцев идет за 5.20 (17%), ничья — за 3.80 (26%).

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В двух матчах Лиги наций с участием Австрии было забито больше двух мячей, у Франции такая встреча только одна. На ТБ 2.5 и на ТМ 2.5 котировки одинаковые — 1.93.

Обмен голами можно взять за 1.92. На то, что хотя бы одна команда не отличится, коэффициент 1.88.

В последнем гостевом матче Франция не добилась победы, сыграв вничью с Хорватией. Вариант «Австрия не проиграет» предложен за 2.15.

Бензема и Мбаппе добавят игре яркости и результативности? На гол нападающего «Реала» котировка 2.50, на точный удар страйкера «ПСЖ» — 2.35.

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Ставку на пенальти можно оформить за 2.82. На то, что он будет реализован австрийцами, коэффициент 6.00. Четкий удар с точки одного из французов оценен в 5.00. Промах с точки — 9.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — успех Франции 1:0 за 6.40.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Уфа

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Сочи

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Дмитрий Полоз

Ростов

 14
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Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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 17 1 4
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Горан Чаушич

Арсенал Т

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Краснодар

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