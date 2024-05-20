У Соболенко новый бойфренд. Ради теннисистки он ушел от сестры звезды «Формулы-1»

Через два месяца после гибели прежнего сердечного друга Арина целуется на публике с успешным бизнесменом из Бразилии.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко за последние 16 дней дважды проиграла польке Иге Свентек в финалах «тысячников». Но и в Мадриде, и в Риме вторую ракетку мира было кому утешить — в ее боксе находился бразильский бизнесмен Георгиос Франгулис. Многие подумали, что это спонсорский визит, ведь в начале этого года Арина заключила рекламный контракт с компанией Oakberry, которой руководит 35-летний предприниматель. Однако в воскресенье Соболенко приехала в сопровождении Франгулиса на гонку «Формулы-1» «Гран-при Эмилии-Романьи».

Вместе с Георгиосом белоруска посетили боксы американской команды «Хаас», которую тоже спонсирует Oakberry. При этом бизнесмен и спортсменка вели себя как люди, которые не намерены скрывать свои отношения, — держались за руки и целовались на публике, а затем еще и репостнули совместные снимки в соцсетях. Все бы ничего, но у Соболенко всего два месяца назад погиб прежний бойфренд Константин Кольцов (вроде бы перед трагедией эта пара распалась). А Франгулис до сих пор официально не развелся, и его супругой является двоюродная сестра бывшего пилота «Формулы-1» Фелипе Массы. Именно семейные связи открыли предпринимателю дорогу в мир больших автогонок.

Георгиос Франгулис. Фото Соцсети

Бизнес на суперъягоде

Вообще Георгиос Франгулис — крайне интересный персонаж, совсем не чужой для спорта. Его компания в 2020 году была представлена среди спонсоров Супербоула. Он также инвестирует в автогоночные коллективы Haas F1, Oak Racing Team, в соревнования Кубок «Порше», во Всемирную лигу серфинга, в Открытые чемпионаты США и Австралии по теннису, а также в теннисный турнир Miami Open. В Майами успешный бизнесмен, видимо, и познакомился с Соболенко. Арина, как известно, имеет резиденцию именно в этом американском городе.

Oakberry — это бренд здорового питания, специализирующийся на продуктах асаи. Низкокалорийная бразильская ягода получила огромную популярность в диетическом питании. Из нее делают пищевые добавки, напитки, смузи и других продукты, которые известны своими антиоксидантными свойствами и потенциальной пользой для здоровья. Фирма Франгулиса, основанная в 2016 году, — лидер в этом сегменте, у нее сейчас множество филиалов во всем мире, а ее совладельцами являются некоторые известные бразильские спортсмены — в частности, теннисист Бруно Соарес и бывший напарник Михаэля Шумахера по «Феррари» Фелипе Масса.

Дед Георгиоса во время Второй мировой воевал в рядах греческого сопротивления, попал в плен и оказался в лагере на территории Австрии. Там он повстречал будущую жену, которая в свои 16 лет работала на нацистов. После того как девушка забеременела, влюбленные поняли, что в Европе у них нет совместного будущего, и тогда приняли решение ради сохранения семьи вместе бежать в Бразилию. Эта страна в итоге и стала домом для самой отважной интернациональной пары и для их потомков.

Георгиос Франгулис владеет брендом здорового питания Oakberry. Фото Соцсети

Перемены в личной жизни

Поначалу Георгиос Франгулис пытался заняться бизнесом с недвижимостью в США, но все бросил, когда узнал, что болен раком. Лечение от онкологии оказалось успешным, а на деньги, оставшиеся от медицинской страховки, удалось начать успешный бизнес на продуктах асаи. Правда, поначалу компания Oakberry развивалась в Бразилии, поскольку конкуренция на пищевом рынке в Соединенных Штатах оказалась слишком серьезной. Преодолевать трудности Георгиосу помогала супруга. Совсем недавно он называл ее в интервью «женщиной своей мечты».

Именно жена благодаря родственным связям открыла Франгулису дверь в мир большого автоспорта. Бизнесмен пробовал выступать сам в гонках на выносливость, но потом сконцентрировался на финансировании различных команд. Этими проектами занимался промоутер Эдуардо (Дуду) Масса — родной брат Филипе Массы. Сам экс-пилот «Формулы-1» также имеет контракт с Oakberry и не совсем понятно будущее всех этих проектов в том случае, если Георгиос и его супруга из-за Соболенко разведутся по-плохому.

Сама 26-летняя теннисистка в марте пережила серьезное потрясение, когда ее бывший бойфренд Константин Кольцов накануне турнира в Майами свел счеты с жизнь. В свое время этот известный белорусский хоккеист бросил ради Соболенко жену с маленькими детьми. Стал ли причиной его гибели разрыв с Ариной — неизвестно, но горевала теннисистка недолго. Задорные ролики в ее соцсетях возобновились уже в апреле, а сейчас спортсменка решилась рассказать болельщикам и о переменах в своей личной жизни.