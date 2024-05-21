Хоккей
Чемпионат мира
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

Сегодня, 00:30

Казахстан отомстил полякам за пропущенную Олимпиаду и выкинул их из элиты. Спасли чемпионы КХЛ из «Магнитки»

Казахстан выиграл у Польши на чемпионате мира
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Оехов с игроками сборной Казахстана празднует гол в ворота Польши 20 мая.
Фото Reuters
С трудом победили 3:1 и остались в высшем дивизионе ЧМ.

Чемпионат мира. Группа B
Казахстан — Польша — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Валега — 2 (бол., Лыщарчик, Брык), 9:11 — 0:1. Михайлис — 1 (Шестаков), 12:35 — 1:1. Орехов — 2 (Михайлис, Данияр), 50:20 — 2:1. Старченко — 3, 54:25 — 3:1.
Вратари: Шутов — Мюррэй.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 22 (4+11+7) — 24 (5+10+9).
Судьи: Ансонс, Макфарлейн.
20 мая. Острава. Ostravar Arena.

Внутренняя борьба за власть и бессмысленный пересмотр гражданств хоккеистов отбросили сборную Казахстана на дно высшего дивизиона чемпионата мира. Даже на ослабленном отсутствием России и Белоруссии турнире нашим соседям пришлось биться за выживание со скромной Польшей. До заключительной игры поездка в Чехию складывалась неудачно и могла закончиться понижением в классе, но сборная все-таки сохранила место в элите благодаря победе над поляками.

За последние годы Казахстан отказался от натурализации не только североамериканцев, но и россиян. Еще пару лет за сборную играли Алексей Маклюков, Павел Акользин, Дмитрий Шевченко, Егор Петухов, Антон Сагадеев — не последние люди на уровне КХЛ. После ухода из «Барыса» многие перешли в сильные российские клубы, а в сборной доверились местным игрокам. Их уровень легко оценить, если проанализировать результаты клуба из Астаны в КХЛ. Два года подряд «Барыс», усиленный легионерами, не попадал в плей-офф. Перестройку сборной и обнуление выданных паспортов в Казахстане затеяли без подготовки внутренних резервов. К каким последствиям это привело, все увидели на чемпионате мира.

Ожидалось, что лидером сборной на ЧМ станет Никита Михайлис — самый известный действующий хоккеист из Казахстана. Перед сезоном-2023/24 на форварда устроили охоту топ-клубы КХЛ: «Авангард», «Локомотив», «Магнитка». Борьбу за нападающего выиграл «Металлург». Михайлис впервые в карьере вырвался из родной страны и завоевал Кубок Гагарина под руководством Андрея Разина. Однако высоких ожиданий не оправдал: ни в регулярке, ни в плей-офф — Михайлис не вышел на лидерские роли. Так произошло и в сборной. О каких успехах может идти речь, если главная звезда забивает только в последнем матче группового этапа с беспросветным аутсайдером?

С поляками у сборной Казахстана давние счеты. В 2020 году команда Андрея Скабелки, одного из самых успешных в то время тренеров «Барыса», уступила Польше и не прошла в следующий этап квалификации на пекинскую Олимпиаду-2022. Злым гением для Казахстана стал натурализованный вратарь Джон Мюррей, отразивший больше 50 бросков. Он до сих пор играет за Польшу и сегодня делал все, чтобы снова испортить жизнь казахстанским хоккеистам. Не справился Джон только с бросками обладателей Кубка Гагарина и ветерана Романа Старченко. В третьем периоде команду успокоил подключившийся к атаке Валерий Орехов, который неотразимо бросил в дальний угол.

Казахстан натужно, но все-таки обыграл Пользу и сохранил место в элитном дивизионе. Хотя победа над сборной, в составе которой лишь один хоккеист представляет топовый европейский чемпионат (Павел Зигмунт играет за чешский «Литвинов»), не повод для гордости. Команду Галыма Мамбеталиева устраивала сегодня и ничья. Окончательно похоронил интригу и выписал Польше путевку на понижение Старченко. Многолетний лидер Казахстана в свои 38 лет закончил турнир лучшим бомбардиром команды. Это многое говорит о силе этого состава.

Мэттью Болди (сборная США) забивает гол в&nbsp;ворота Никиты Бояркина (сборная Казахстана). Стыдно, но не обидно. Казахстан пропустил десять шайб на чемпионате мира от американцев!

Пока Казахстан довольствуется малым и радуется сохраненному месту в элите. В обозримом будущем радужные перспективы сборной разглядеть смогут только самые оптимистично настроенные болельщики. Чемпионат мира подтвердил, что уровень нынешнего состава подходит лишь для борьбы за выживание. О большем сейчас мечтать не приходится. Смена подхода комплектования сборной пока не приносит результат. Остается только надеяться, что в скором времени в Казахстане появятся новые звездочки — правда, на подходе таковых не замечено.

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная Польши по хоккею
1
2
Чемпионат мира по хоккею: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Медведев выбыл из топ-4 мирового рейтинга
Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство в США
В России хотят ввести единые правила начисления зарплаты врачам и учителям
Антирекорд по пропущенным голам, жалобы на злой рок и сразу пять команд, которые могут вылететь. Что происходит с борьбой за выживание в РПЛ
Белый дом опроверг связь санкций с крушением вертолета с Раиси
Эксперт дал советы по выживанию в лесу
Популярное видео
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Швейцария — Канада: чемпионат мира, видеообзор матча
Словакия — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Франция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Польша — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Чехия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Казахстан: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
США — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Финляндия — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коррупционный скандал на ЧМ в Чехии. Федерация занизила прибыль, чтобы получить деньги от государства

Финляндия в шаге от фиаско исторического масштаба! Расклады перед последним днем группового турнира ЧМ

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости