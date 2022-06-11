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Нидерланды — Польша: прогноз на матч Лиги наций 11 июня 2022 года

Прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Польша 11 июня 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Мемфис Депай и Луи ван Гал в матче с Уэльсом.
Фото Global Look Press

11 июня 2022 года лидер четвертой группы элитного дивизиона Лиги наций Нидерланды примут одного из аутсайдеров квартета — Польшу. Игра на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр матча — турок Халил Умут Мелер.

Лига наций A. Группа 4
11 июн, 21:45. De Kuip (Роттердам)
Голландия
Польша

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: поставить на победу голландцев можно с коэффициентом 1.41, вероятность — примерно 70%. Успех поляков оценен в 7.90 (10%). На ничью предложена котировка 5.00 (20%).

Верите, что команда Роберта Левандовски зацепит хотя бы одно очко? Ставка в 1 000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 5 000 рублей. Чистый выигрыш — 4 000 рублей.

Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, результата матча:

• 2:0 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.90;

• 2:1 — за 8.10.

Нидерланды результативно выступают в Лиге наций: за два стартовых тура вонзили уже шесть мячей. ИТБ1 (1.5) можно оформить за 1.50, обратная ставка доступна за 2.60. Более рискованный ИТБ2 (2.5) предложен с котировкой 2.55, ИТМ2 (2.5) оценен в 1.51.

Польша забила меньше — три мяча после двух игр. ИТБ2 (1.5) идет за 4.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.21.

Общий тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 предложен за 2.20.

Также команды не слишком осторожны в обороне: в каждой их игре сыграл рынок «обе забьют». Эта ставка на предстоящую встречу идет за 1.97, обратная — за 1.83.

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Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Польша

Соперники играют в достаточно открытый футбол, в составе обеих сборных присутствуют звездные нападающие: у Польши — Роберт Левандовски, у Нидерландов — Мемфис Депай, Стивен Бергвейн и другие. Голландцы — фавориты матча — не отличаются надежностью: сборная еще ни разу не сыграла на ноль в 2022-м — пропустила в четырех играх подряд. Вероятно, поляки огорчат оранжевых, а те ужалят в ответ.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» с коэффициентом 1.97.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
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ЦСКА – Ростов
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