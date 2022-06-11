Нидерланды — Польша: прогноз на матч Лиги наций 11 июня 2022 года
11 июня 2022 года лидер четвертой группы элитного дивизиона Лиги наций Нидерланды примут одного из аутсайдеров квартета — Польшу. Игра на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр матча — турок Халил Умут Мелер.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: поставить на победу голландцев можно с коэффициентом 1.41, вероятность — примерно 70%. Успех поляков оценен в 7.90 (10%). На ничью предложена котировка 5.00 (20%).
Верите, что команда Роберта Левандовски зацепит хотя бы одно очко? Ставка в 1 000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 5 000 рублей. Чистый выигрыш — 4 000 рублей.
Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, результата матча:
• 2:0 — за 6.40;
• 1:0 — за 6.90;
• 2:1 — за 8.10.
Нидерланды результативно выступают в Лиге наций: за два стартовых тура вонзили уже шесть мячей. ИТБ1 (1.5) можно оформить за 1.50, обратная ставка доступна за 2.60. Более рискованный ИТБ2 (2.5) предложен с котировкой 2.55, ИТМ2 (2.5) оценен в 1.51.
Польша забила меньше — три мяча после двух игр. ИТБ2 (1.5) идет за 4.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.21.
Общий тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 предложен за 2.20.
Также команды не слишком осторожны в обороне: в каждой их игре сыграл рынок «обе забьют». Эта ставка на предстоящую встречу идет за 1.97, обратная — за 1.83.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Польша
Соперники играют в достаточно открытый футбол, в составе обеих сборных присутствуют звездные нападающие: у Польши — Роберт Левандовски, у Нидерландов — Мемфис Депай, Стивен Бергвейн и другие. Голландцы — фавориты матча — не отличаются надежностью: сборная еще ни разу не сыграла на ноль в 2022-м — пропустила в четырех играх подряд. Вероятно, поляки огорчат оранжевых, а те ужалят в ответ.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» с коэффициентом 1.97.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0