11 июня 2022 года лидер четвертой группы элитного дивизиона Лиги наций Нидерланды примут одного из аутсайдеров квартета — Польшу. Игра на стадионе «Де Куйп» в Роттердаме начнется в 21.45 по московскому времени, прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главный арбитр матча — турок Халил Умут Мелер.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев безусловными фаворитами: поставить на победу голландцев можно с коэффициентом 1.41, вероятность — примерно 70%. Успех поляков оценен в 7.90 (10%). На ничью предложена котировка 5.00 (20%).

Верите, что команда Роберта Левандовски зацепит хотя бы одно очко? Ставка в 1 000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 5 000 рублей. Чистый выигрыш — 4 000 рублей.

Три самых ожидаемых, по мнению аналитиков, результата матча:

• 2:0 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.90;

• 2:1 — за 8.10.

Нидерланды результативно выступают в Лиге наций: за два стартовых тура вонзили уже шесть мячей. ИТБ1 (1.5) можно оформить за 1.50, обратная ставка доступна за 2.60. Более рискованный ИТБ2 (2.5) предложен с котировкой 2.55, ИТМ2 (2.5) оценен в 1.51.

Польша забила меньше — три мяча после двух игр. ИТБ2 (1.5) идет за 4.40, ИТМ2 (1.5) — за 1.21.

Общий тотал больше 2.5 гола можно взять с коэффициентом 1.72, ТМ 2.5 предложен за 2.20.

Также команды не слишком осторожны в обороне: в каждой их игре сыграл рынок «обе забьют». Эта ставка на предстоящую встречу идет за 1.97, обратная — за 1.83.

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Польша

Соперники играют в достаточно открытый футбол, в составе обеих сборных присутствуют звездные нападающие: у Польши — Роберт Левандовски, у Нидерландов — Мемфис Депай, Стивен Бергвейн и другие. Голландцы — фавориты матча — не отличаются надежностью: сборная еще ни разу не сыграла на ноль в 2022-м — пропустила в четырех играх подряд. Вероятно, поляки огорчат оранжевых, а те ужалят в ответ.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» с коэффициентом 1.97.