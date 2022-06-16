Защитит ли «Спартак» титул в БЕТСИТИ Кубке России с новым тренером? Эксперты оценили шансы Абаскаля на трофей

33-летний специалист из швейцарского «Базеля» Гилермо Абаскаль возглавил «Спартак» после ухода из команды Паоло Ваноли. С итальянцем москвичи завоевали первый за пять лет трофей — стали сильнейшими в БЕТСИТИ Кубке России. Смогут ли красно-белые повторить успех с новым тренером?

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» выиграть турнир при Абаскале коэффициентом 6.00. На то, что этого не произойдет, можно поставить за 1.09.

Также есть более безопасный вариант — сделать ставку на победу или в БЕТСИТИ Кубке России, или в чемпионате страны. На такой «двойной выбор» котировка 3.75, на провал Абаскаля по всем фронтам — 1.23.

Есть очень заманчивый вариант для любителей рискнуть. Для этого нужно поставить с коэффициентом 20.0 на то, что за период карьеры в «Спартаке» Абаскаль выиграет и РПЛ, и Кубок.

Ну и самая опасная идея — взять победу красно-белых при Абаскале в РПЛ, в БЕТСИТИ Кубке России и в Суперкубке страны. На такое безумное комбо котировка — 30.0.