Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

Защитит ли «Спартак» титул в БЕТСИТИ Кубке России с новым тренером? Эксперты оценили шансы Абаскаля на трофей

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака» празднуют победу в БЕТСИТИ Кубке России.
Фото Global Look Press

33-летний специалист из швейцарского «Базеля» Гилермо Абаскаль возглавил «Спартак» после ухода из команды Паоло Ваноли. С итальянцем москвичи завоевали первый за пять лет трофей — стали сильнейшими в БЕТСИТИ Кубке России. Смогут ли красно-белые повторить успех с новым тренером?

Россия. Суперкубок.
09 июл, 18:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы «Спартака» выиграть турнир при Абаскале коэффициентом 6.00. На то, что этого не произойдет, можно поставить за 1.09.

Также есть более безопасный вариант — сделать ставку на победу или в БЕТСИТИ Кубке России, или в чемпионате страны. На такой «двойной выбор» котировка 3.75, на провал Абаскаля по всем фронтам — 1.23.

Есть очень заманчивый вариант для любителей рискнуть. Для этого нужно поставить с коэффициентом 20.0 на то, что за период карьеры в «Спартаке» Абаскаль выиграет и РПЛ, и Кубок.

Зелимхан Бакаев. Достижения Бакаева в «Зените»: сколько экс-игрок «Спартака» забьет своей бывшей команде?

Ну и самая опасная идея — взять победу красно-белых при Абаскале в РПЛ, в БЕТСИТИ Кубке России и в Суперкубке страны. На такое безумное комбо котировка — 30.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Бакаев готов сыграть на позиции правого защитника в матче за Суперкубок против «Спартака»
Бакаев вспомнил, как снимался скандальный ролик про «Зенит» в академии «Спартака»
Салихова — о переговорах с Бакаевым: «Бонус за лояльность клубу — это плевок в лицо»
Крицюк после ухода из «Зенита» подпишет контракт с португальским клубом
Эксперты оценили шансы Абаскаля выиграть чемпионат России со «Спартаком»
Бакаев надеется, что «Зенит» выиграет у «Спартака» в матче за Суперкубок России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эксперты назвали фаворита группы А чемпионата мира, где сыграют Сенегал с Мане и хозяева турнира
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости