Эксперты назвали фаворита, возможно, решающего матча сезона в НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» вышел вперед (3:2) в финальной серии НБА с «Бостон Селтикс» и может оформить чемпионство в шестом матче. Встреча пройдет на арене «кельтов» «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Игра начнется в 04.00 по московскому времени.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Бостон» — явный фаворит шестой игры: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.63, это около 59% вероятности. Успех «Голден Стейт» оценен серьезными 2.35 (41%).

Также предложен рынок на исход матча в основное время. Котировка на победу «Селтикс» после четырех четвертей — 1.67. Успех «воинов» можно оформить за 2.40. Команды еще ни разу в серии не затягивали игру в овертайм. На ничью предложена котировка 12.0.

Несмотря на расклады перед шестой встречей, «Голден Стэйт» все равно безусловный фаворит на титул. Поставить на победу «Уорриорз» в турнире можно за 1.28. Триумф «Бостона» идет за приличные 3.84.

Примечательно, что «ГСВ» — одна из самых успешных команд НБА последних лет: «воины» праздновали чемпионство в 2015-м, 2017-м и 2018-м. «Бостону» в последний раз трофей покорился в 2008-м — это единственная победа «Селтикс» за 35 лет. При этом «кельты» — гораздо более титулованная команда: за всю историю у нее 17 чемпионских титулов, у «Голден Стэйт» — всего пять.