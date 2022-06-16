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Сегодня, 17:15

Эксперты назвали фаворита, возможно, решающего матча сезона в НБА

Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
Фото Global Look Press

«Голден Стэйт Уорриорз» вышел вперед (3:2) в финальной серии НБА с «Бостон Селтикс» и может оформить чемпионство в шестом матче. Встреча пройдет на арене «кельтов» «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Игра начнется в 04.00 по московскому времени.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Бостон» — явный фаворит шестой игры: поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 1.63, это около 59% вероятности. Успех «Голден Стейт» оценен серьезными 2.35 (41%).

Также предложен рынок на исход матча в основное время. Котировка на победу «Селтикс» после четырех четвертей — 1.67. Успех «воинов» можно оформить за 2.40. Команды еще ни разу в серии не затягивали игру в овертайм. На ничью предложена котировка 12.0.

Несмотря на расклады перед шестой встречей, «Голден Стэйт» все равно безусловный фаворит на титул. Поставить на победу «Уорриорз» в турнире можно за 1.28. Триумф «Бостона» идет за приличные 3.84.

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Примечательно, что «ГСВ» — одна из самых успешных команд НБА последних лет: «воины» праздновали чемпионство в 2015-м, 2017-м и 2018-м. «Бостону» в последний раз трофей покорился в 2008-м — это единственная победа «Селтикс» за 35 лет. При этом «кельты» — гораздо более титулованная команда: за всю историю у нее 17 чемпионских титулов, у «Голден Стэйт» — всего пять.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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24 тур
25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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