Эксперты назвали фаворита группы А чемпионата мира, где сыграют Сенегал с Мане и хозяева турнира

21 ноября 2022 года в Катаре стартует чемпионат мира по футболу. За полгода до начала турнира определились все 32 участника группового раунда. В квартет А, куда традиционно «сеют» хозяина мундиаля, также попали сборные Нидерландов, Сенегала и Эквадора. Именно эти команды первыми по итогам трех туров определят двух членов плей-офф.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшие шансы выиграть группу у сборной Нидерландов. На выход команды Луи ван Гала в плей-офф с первого места можно поставить с коэффициентом 1.48, это примерно 65% вероятности. На то, что «оранье» отдадут лидерство, котировка 2.65.

Вторым фаворитом группы идет Сенегал с Садио Мане. Успех действующих чемпионов Кубка африканских наций оценен в 5.00, около 20% вероятности исхода.

Третьим претендентом на выход в плей-офф с вершины таблицы считается Эквадор, но котировка на него уже очень приличная — 7.50 (12%). Меньше всего аналитики верят в хозяев турнира — сенсационная победа Катара в группе идет за 17.0 (3%).