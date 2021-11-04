4 ноября состоятся матчи 4-го тура Лиги Европы. В группе E сыграют «Галатасарай» и «Локомотив». Встреча пройдет в Стамбуле на стадионе «Неф». Начнется игра в 20.45. Live-трансляция будет идти на сайте букмекерской компании БЕТСИТИ

После трех игр в группе «Локомотив» занимает последнюю строчку, набрав одно очко. Турецкий клуб лидирует в квартете, набрав за три матча девять баллов.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Галатасарай» явным фаворитом матча. На успех турецкой команды можно поставить с котировкой 1.73 — это примерно 54% вероятности. Ничью можно взять за 4.00 (25%), а победа «Локомотива» (21%) есть за 4.80.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4000 рублей.

Ф1(-1.5) идет за 2.85, а Ф2(+1.5) — за 1.42.

Тотал мячей больше 2.5 есть в линии за 1.82. ТМ 2.5 можно взять за 2.05.

Голы «Галатасарая» в двух таймах можно забрать за 2.60.

Аналогичный исход на «Локомотив» есть за 2.55.