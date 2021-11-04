4 ноября 2021 года в 4-м туре группового этапа Лиги Европы «Спартак» предпримет новую попытку обыграть «Лестер». Встреча состоится на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс», начало — в 23.00. Live-трансляция будет идти на сайте букмекерской компании БЕТСИТИ.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Брендана Роджерса фаворитом встречи. Поставить на «Лестер Сити» можно за 1.31 — это около 74% вероятности. Триумф «Спартака» оценивается коэффициентом 9.90 (10%), а ничья — 5.80 (16%).

При ставке в 1000 рублей на «Спартак» можно выиграть 9900 рублей в случае успеха команды Руя Витории.

Ф1(-1.5) доступна за 1.90, а Ф2(+1.5) — за 1.96.

Тотал голов больше 2.5 идет за 1.52, а ТМ 2.5 — за 2.65.

В Москве «Лестер» забил «Спартаку» четыре мяча, победив со счетом 4:3. Повторят дома? Коэффициент на ИТБ1 (3.5) — 3.90.

Вероятность того, что красно-белые отличатся более двух раз, оценивается коэффициентом 13.5.

В матче прошлого тура «Лестер Сити» проиграл первый тайм, но победил в матче. Получится ли у «Спартака» тот же фокус? П1П2 идет за 48.0.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 2:0 — коэффициент 7.10

· 2:1 — 8.30

· 3:0 — 8.60