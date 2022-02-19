20 февраля в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные России и Финляндии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 7.10. Трансляцию смотрите на Первом канале.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, победа нашей сборной в основное время есть в линии с коэффициентом 2.70 — это примерно 40% вероятности. Ничья оценивается в 4.00 (24%), а успех Финляндии идет за 2.40 (36%).

При ставке в 1000 рублей на победу России потенциальная выплата составит 2700 рублей.

На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 3.00. Ф2 (+1) можно взять за 1.36.

Ставка «Россия не проиграет» есть в линии за 1.47.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.20. Обратный исход возможен за 1.70.

Последний гол в основное время забьет команда России. Эксперты выставляют на это событие меньший коэффициент — 1.83. Аналогичная ставка на Финляндию есть в линии за 1.90.