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Сегодня, 17:15

Финляндия — Россия: где смотреть хоккейный финал Олимпиады 20 февраля в прямом эфире

Прямая трансляция финала Олимпиады-2022 Финляндия — Россия
Матвей Леонов
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images

20 февраля в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные России и Финляндии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 7.10. Трансляцию смотрите на Первом канале.

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, победа нашей сборной в основное время есть в линии с коэффициентом 2.70 — это примерно 40% вероятности. Ничья оценивается в 4.00 (24%), а успех Финляндии идет за 2.40 (36%).

При ставке в 1000 рублей на победу России потенциальная выплата составит 2700 рублей.

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На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 3.00. Ф2 (+1) можно взять за 1.36.

Ставка «Россия не проиграет» есть в линии за 1.47.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.20. Обратный исход возможен за 1.70.

Последний гол в основное время забьет команда России. Эксперты выставляют на это событие меньший коэффициент — 1.83. Аналогичная ставка на Финляндию есть в линии за 1.90.

  • Гол на первой минуте возможен за 12.5;

  • Тотал шайб больше 7.5 — за 9.10;

  • Обе забьют: нет — 4.20.

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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
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 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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