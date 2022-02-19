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Сегодня, 14:15

Финляндия — Россия: команде Жамнова снова нужен подвиг

Прогноз на финал олимпийского хоккейного турнира Финляндия — Россия
Виталий Пудздрав
Хоккеисты сборной России.
Фото Getty Images
Суоми — главный кошмар Красной машины.

20 февраля в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные России и Финляндии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 7.10. Трансляцию смотрите на Первом канале.

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Финляндия — Россия: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, победа нашей сборной в основное время есть в линии с коэффициентом 2.70 — это примерно 40% вероятности. Ничья оценивается в 4.00 (24%), а успех Финляндии идет за 2.40 (36%).

На то, что первый гол в матче забьет Россия, можно поставить с коэффициентом 1.90.

Аналогичная ставка на финнов идет за 1.90. Ставка «нет гола» оценивается в 40.0.

На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 3.00. Ф2 (+1) можно взять за 1.36.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.20. Обратный исход возможен за 1.70.

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Финляндия — Россия: прогноз и анализ матча

Так сложилось, что в финале этой Олимпиады лучшая команда турнира встретится с победителем прошлых Игр. Именно команда России завоевала хоккейное золото Пхенчхана четыре года назад. Тогда в финале была обыграна Германия, а Финляндия вылетела от канадцев на стадии четвертьфинала. Теперь финны согласны только на победу в финале.

Сборная Финляндии очень неудобный соперник для нашей команды. Три последних очных матча на Олимпиадах остались за Суоми с общим счетом 10:2.

Финны показывают, возможно, лучший хоккей на турнире, выиграв все свои матчи — только в двух для этого не хватило основного времени. И только в одном матче из пяти они забивали меньше трех шайб за основное время.

С результативностью у Суоми полный порядок. В отличие от сборной России, которая забивает на этом турнире в среднем по две шайбы за игру. Скорее всего, и в финальной игре финны покажут хорошую реализацию. Возьмем индивидуальный тотал Финляндии больше 1.5 за основное время за 1.50.

Но сборная России так просто сдаваться не намерена. Все понимают, что это финал, в котором необходимо сохранить за собой звание олимпийских чемпионов. Поэтому возьмем комбо-ставку: тотал шайб каждой команды больше 1.5 за 2.37. Ждем результативный хоккей.

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Финляндия — Россия: ставка на матч Олимпиады

Финны в каждом своем матче на этой Олимпиаде забивают минимум две шайбы. Это же они намерены сделать и в финальной встрече. Россия не может похвастаться столь стабильной результативностью, но это финальная игра, в которой борьба будет идти до последнего с обеих сторон. Ждем яркого матча и ставим на тотал шайб каждой из команд больше 1.5 за 2.37.

Рекомендуемая ставка: Тотал каждой команды: больше 1.5 с коэффициентом 2.37.

Олимпиада
Прогнозы на спорт
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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