Суоми — главный кошмар Красной машины.

20 февраля в финале олимпийского хоккейного турнира в Пекине сыграют сборные России и Финляндии. Встреча пройдет на Национальном стадионе в китайской столице и начнется в 7.10. Трансляцию смотрите на Первом канале.

Финляндия — Россия: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. Например, победа нашей сборной в основное время есть в линии с коэффициентом 2.70 — это примерно 40% вероятности. Ничья оценивается в 4.00 (24%), а успех Финляндии идет за 2.40 (36%).

На то, что первый гол в матче забьет Россия, можно поставить с коэффициентом 1.90.

Аналогичная ставка на финнов идет за 1.90. Ставка «нет гола» оценивается в 40.0.

На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 3.00. Ф2 (+1) можно взять за 1.36.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.20. Обратный исход возможен за 1.70.

Финляндия — Россия: прогноз и анализ матча

Так сложилось, что в финале этой Олимпиады лучшая команда турнира встретится с победителем прошлых Игр. Именно команда России завоевала хоккейное золото Пхенчхана четыре года назад. Тогда в финале была обыграна Германия, а Финляндия вылетела от канадцев на стадии четвертьфинала. Теперь финны согласны только на победу в финале.

Сборная Финляндии очень неудобный соперник для нашей команды. Три последних очных матча на Олимпиадах остались за Суоми с общим счетом 10:2.

Финны показывают, возможно, лучший хоккей на турнире, выиграв все свои матчи — только в двух для этого не хватило основного времени. И только в одном матче из пяти они забивали меньше трех шайб за основное время.

С результативностью у Суоми полный порядок. В отличие от сборной России, которая забивает на этом турнире в среднем по две шайбы за игру. Скорее всего, и в финальной игре финны покажут хорошую реализацию. Возьмем индивидуальный тотал Финляндии больше 1.5 за основное время за 1.50.

Но сборная России так просто сдаваться не намерена. Все понимают, что это финал, в котором необходимо сохранить за собой звание олимпийских чемпионов. Поэтому возьмем комбо-ставку: тотал шайб каждой команды больше 1.5 за 2.37. Ждем результативный хоккей.

Финляндия — Россия: ставка на матч Олимпиады

Финны в каждом своем матче на этой Олимпиаде забивают минимум две шайбы. Это же они намерены сделать и в финальной встрече. Россия не может похвастаться столь стабильной результативностью, но это финальная игра, в которой борьба будет идти до последнего с обеих сторон. Ждем яркого матча и ставим на тотал шайб каждой из команд больше 1.5 за 2.37.

Рекомендуемая ставка: Тотал каждой команды: больше 1.5 с коэффициентом 2.37.