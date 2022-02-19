19 февраля в 26-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 20.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На успех команды можно поставить с котировкой 1.28 — это примерно 51% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.80 (17%), а победа «Тоттенхэма» есть в линии за 12.0 (8%).

Ф1(-2) идет за 2.40, а Ф2(+2) — за 1.58.

При ставке в 1000 рублей на победу «Тоттенхэма» потенциальная выплата составит 12?000 рублей.

Ставка «Тоттенхэм» не проиграет» есть в линии за 3.90.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.00. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.86.