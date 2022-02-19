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Сегодня, 15:15

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: где смотреть матч АПЛ 19 февраля онлайн

Прямая трансляция матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»
Матвей Леонов
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Getty Images

19 февраля в 26-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 20.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
19 февр, 20:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Тоттенхэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На успех команды можно поставить с котировкой 1.28 — это примерно 51% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.80 (17%), а победа «Тоттенхэма» есть в линии за 12.0 (8%).

Ф1(-2) идет за 2.40, а Ф2(+2) — за 1.58.

При ставке в 1000 рублей на победу «Тоттенхэма» потенциальная выплата составит 12?000 рублей.

Ставка «Тоттенхэм» не проиграет» есть в линии за 3.90.

 
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Пенальти в этом матче можно взять за 2.40. Удаление идет за 6.00.

Удаление и пенальти возможны за 11.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.00. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.86.

  • ТМ 0.5 — 18.0;

  • обе забьют: нет — 2.07;

  • точный счет: 3:1 — 20.0.

Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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«Ливерпуль» — «Норвич»: прогноз на матч АПЛ 19 февраля
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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Артем Дзюба

Зенит

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Сочи

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 10 1 2
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