«Ростов» обыграл «Балтику» и обогнал ЦСКА в таблице РПЛ

«Ростов» на своем поле победил «Балтику» в матче 29-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 33-й минуте открыл Кирилл Щетинин. Три минуты спустя преимущество ростовчан удвоил Роналдо. На 45+3-й минуте калининградцы отыграли один мяч благодаря голу Алекса Фернандеса.

«Ростов» (43 очка) обогнал ЦСКА (42) и «Рубин» (41) и «Крылья Советов» (40) и поднялся на шестое место в РПЛ, но армейцы еще не сыграли свой матч в 29-м туре.

«Балтика» (26) остается предпоследней в турнирной таблице. Команда Сергея Игнашевича лишилась шансов на место выше зоны стыковых матчей по итогам сезона.