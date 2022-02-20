20 февраля «Лидс» примет «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Элланд Роуд», начало — в 17.00. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Коллектив Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 1.90 — это порядка 51% вероятности. Успех «Лидса» оценивается коэффициентом 4.10 (24%), а ничья доступна за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 1900 рублей в случае успеха гостей.

Ф1(0) идет за 3.00, а Ф2(0) — за 1.41.

Сделать ставку на то, что «Лидс» не проиграет, можно за 1.96.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов на этот матч — к примеру:

тотал больше 2.5 идет за 1.61 , а ТМ 2.5 — за 2.30 ;

тотал больше 3.5 идет за 2.55 , а ТМ 2.5 — за 1.52 ;

тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.21.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.61. противоположный исход доступен за 2.32.

Шансы «Лидса» отличиться минимум дважды в этом матче оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Манчестер Юнайтед» забьет два гола или более? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.70.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 5.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.40, а удаления — 6.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.50.