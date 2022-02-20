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Сегодня, 09:15

«Лидс» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч АПЛ 20 февраля

Прогноз на матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Манчестер Юнайтед».
Фото Getty Images

20 февраля «Лидс» примет «Манчестер Юнайтед» в 26-м туре чемпионата Англии по футболу. Встреча пройдет на стадионе «Элланд Роуд», начало — в 17.00. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko в разделе «Спорт».

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
20 февр, 17:00. Elland Road (Лидс)
Лидс
Манчестер Юнайтед

Коллектив Ральфа Рангника — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно за 1.90 — это порядка 51% вероятности. Успех «Лидса» оценивается коэффициентом 4.10 (24%), а ничья доступна за 3.80 (25%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Манчестер Юнайтед» можно выиграть 1900 рублей в случае успеха гостей.

Ф1(0) идет за 3.00, а Ф2(0) — за 1.41.

Сделать ставку на то, что «Лидс» не проиграет, можно за 1.96.

Вы также можете выбрать один из вариантов тотала голов на этот матч — к примеру:

  • тотал больше 2.5 идет за 1.61, а ТМ 2.5 — за 2.30;

  • тотал больше 3.5 идет за 2.55, а ТМ 2.5 — за 1.52;

  • тотал больше 4.5 идет за 4.50, а ТМ 4.5 — за 1.21.

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Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.61. противоположный исход доступен за 2.32.

Шансы «Лидса» отличиться минимум дважды в этом матче оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Манчестер Юнайтед» забьет два гола или более? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.70.

Не сомневаетесь, что оба соперника способны отличиться минимум дважды? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» с котировкой 5.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается котировкой 2.40, а удаления — 6.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.50.

Прогнозы на спорт
ФК Лидс
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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