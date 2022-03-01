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Сегодня, 11:15

«Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз и ставки на матч БЕТСИТИ Кубка России 1 марта 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала Кубка России по футболу «Динамо» — «Нижний Новгород»
Егор Сергеев
Себастьян Шиманьски.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

1 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо» и «Нижний Новгород». Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начнется игра в 20.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На москвичей можно поставить за 1.35 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (19%), а победа «Нижнего» есть в линии за 9.70 (11%).

· Ф1(-2.5) идет за 3.70

· Ф2(+2.5) — за 1.24

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4800 рублей. Ставку «Нижний» не проиграет" можно взять за 3.00.

Шансы «Динамо» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Нижний Новгород» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Динамо». На него можно поставить за 5.60.

· ТМ 0.5 — 10.5

· Обе забьют: нет — 1.59

· Точный счет: 1:0 — 5.06

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Нижний Новгород

Футбол
Бетсити Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Уфа

 13
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Артем Дзюба

Зенит

 10
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П
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Зенит

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Динамо

 5
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