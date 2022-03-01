1 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо» и «Нижний Новгород». Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начнется игра в 20.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На москвичей можно поставить за 1.35 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (19%), а победа «Нижнего» есть в линии за 9.70 (11%).

· Ф1(-2.5) идет за 3.70

· Ф2(+2.5) — за 1.24

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4800 рублей. Ставку «Нижний» не проиграет" можно взять за 3.00.

Шансы «Динамо» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.70.

Уверены, что «Нижний Новгород» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 5.20.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Динамо». На него можно поставить за 5.60.

· ТМ 0.5 — 10.5

· Обе забьют: нет — 1.59

· Точный счет: 1:0 — 5.06