«Аталанта» — «Сампдория»: где смотреть матч чемпионата Италии 28 февраля

28 февраля в 27-м туре чемпионата Италии сыграют «Аталанта» и «Сампдория». Встреча пройдет в Бергамо на городском стадионе и начнется в 22.50. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Аталанта». На успех команды можно поставить с котировкой 1.46 — это примерно 60% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.70 (24%), а победа «Сампдории» есть в линии за 7.30 (16%).

Ф1(-1.5) идет за 2.33 ;

Ф2(+1.5) — за 1.65.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 4700 рублей.

Ставку «Сампдория» не проиграет» можно взять за 2.85.

Пенальти в этом матче можно взять за 2.55. Удаление идет за 4.00. Удаление и пенальти возможны за 8.00.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.06. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.82.