1 марта 2022 года пройдет первая полуфинальная встреча Кубка Италии между «Миланом» и «Интером». Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

Команда Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Интера» можно за 2.30 — это около 42% вероятности. Успех «Милана» оценивается коэффициентом 3.10 (31%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Милана» выйти в финал оцениваются котировкой 2.75, а «Интера» — 1.49.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.67;

· Ф1(+1) идет за 1.32, а Ф2(-1) — за 3.40;

· Ф1(-1) идет за 5.20, а Ф2(+1) — за 1.16.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.70. Обратный исход оценивается коэффициентом 2.15.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.60.