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Сегодня, 13:15

«Милан» — «Интер»: прогноз на матч Кубка Италии 1 марта 2022 года

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Интер» 1 марта
Виталий Пудздрав
Иван Перишич.
Фото Reuters

1 марта 2022 года пройдет первая полуфинальная встреча Кубка Италии между «Миланом» и «Интером». Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.

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Команда Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Интера» можно за 2.30 — это около 42% вероятности. Успех «Милана» оценивается коэффициентом 3.10 (31%), а ничья — 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Шансы «Милана» выйти в финал оцениваются котировкой 2.75, а «Интера» — 1.49.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:

· Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.67;

· Ф1(+1) идет за 1.32, а Ф2(-1) — за 3.40;

· Ф1(-1) идет за 5.20, а Ф2(+1) — за 1.16.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.70. Обратный исход оценивается коэффициентом 2.15.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.60.

Италия. Кубок. 1/2 финала
01 мар, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

Футбол
Бетсити Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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«Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз и ставки на матч БЕТСИТИ Кубка России 1 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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