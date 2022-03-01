«Милан» — «Интер»: прогноз на матч Кубка Италии 1 марта 2022 года
1 марта 2022 года пройдет первая полуфинальная встреча Кубка Италии между «Миланом» и «Интером». Матч состоится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)», начало — в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на онлайн-платформе Okko.
Команда Индзаги — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Интера» можно за 2.30 — это около 42% вероятности. Успех «Милана» оценивается коэффициентом 3.10 (31%), а ничья — 3.60 (27%).
При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.
Шансы «Милана» выйти в финал оцениваются котировкой 2.75, а «Интера» — 1.49.
Вы также можете выбрать один из множества вариантов форы на этот матч — к примеру:
· Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.67;
· Ф1(+1) идет за 1.32, а Ф2(-1) — за 3.40;
· Ф1(-1) идет за 5.20, а Ф2(+1) — за 1.16.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.70. Обратный исход оценивается коэффициентом 2.15.
Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7