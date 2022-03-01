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Сегодня, 17:15

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 1 марта 2022 года

Прогноз на матч 1/8 финала плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 1 марта
Егор Сергеев
Прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 1 марта.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

1 марта 2022 года ЦСКА примет «Локомотив» из Ярославля в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арена», начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

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Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.25 — это примерно 42% вероятности. Успех «Локомотива» доступен за 3.00 (32%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА можно выиграть 2250 рублей в случае успеха хозяев.

Шансы ЦСКА выйти в четвертьфинал оцениваются коэффициентом 1.73, а «Локомотива» — 2.10.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на игру, например:

· Ф1(0) идет за 1.65, а Ф2(0) — за 2.24;

· Ф1(-1) идет за 2.70, а Ф2(+1) — за 1.42;

· Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) — за 1.35.

Тотал шайб больше 4.5 можно взять за 2.24, а ТМ 4.5 — за 1.65.

Шансы ЦСКА забросить минимум три шайбы оцениваются котировкой 2.30.

Уверены, что «Локомотиву» по силам отличиться минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.61.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.50.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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«Динамо» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 1 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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