1 марта 2022 года ЦСКА примет «Локомотив» из Ярославля в первом матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча состоится в Москве на «ЦСКА-Арена», начало — в 19.30. Прямую трансляцию покажет телеканал KHL Prime.

Хозяева — фавориты встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.25 — это примерно 42% вероятности. Успех «Локомотива» доступен за 3.00 (32%), а ничья — за 3.60 (26%).

При ставке в 1000 рублей на победу ЦСКА можно выиграть 2250 рублей в случае успеха хозяев.

Шансы ЦСКА выйти в четвертьфинал оцениваются коэффициентом 1.73, а «Локомотива» — 2.10.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на игру, например:

· Ф1(0) идет за 1.65, а Ф2(0) — за 2.24;

· Ф1(-1) идет за 2.70, а Ф2(+1) — за 1.42;

· Ф1(-1.5) идет за 3.10, а Ф2(+1.5) — за 1.35.

Тотал шайб больше 4.5 можно взять за 2.24, а ТМ 4.5 — за 1.65.

Шансы ЦСКА забросить минимум три шайбы оцениваются котировкой 2.30.

Уверены, что «Локомотиву» по силам отличиться минимум дважды? ИТБ2 (1.5) доступен за 1.61.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 2:2 — коэффициент 6.50.