1 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо» и «Нижний Новгород». Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начнется игра в 20.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На москвичей можно поставить за 1.35 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (19%), а победа «Нижнего» есть в линии за 9.70 (11%).

· Ф1(-2.5) идет за 3.70

· Ф2(+2.5) — за 1.24

При ставке в 1000 рублей на победу «Нижнего» потенциальная выплата составит 9700 рублей. Ставку «Нижний» не проиграет" можно взять за 3.00.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.60. Для «Динамо» доступна котировка в 8.40, а для «Нижнего» — 17.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.

· ТБ 4.5 — 6.00

· Обе забьют: нет — 1.59

· Точный счет: 4:2 — 39.0