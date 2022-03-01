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«Динамо» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч БЕТСИТИ Кубка России 1 марта 2022 года

Прямая трансляция матча 1/8 финала Кубка России по футболу «Динамо» — «Нижний Новгород»
Матвей Леонов
Сандро Шварц.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

1 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Динамо» и «Нижний Новгород». Матч пройдет в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начнется игра в 20.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Динамо». На москвичей можно поставить за 1.35 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 4.80 (19%), а победа «Нижнего» есть в линии за 9.70 (11%).

· Ф1(-2.5) идет за 3.70

· Ф2(+2.5) за 1.24

При ставке в 1000 рублей на победу «Нижнего» потенциальная выплата составит 9700 рублей. Ставку «Нижний» не проиграет" можно взять за 3.00.

Волевая победа одной из команд возможна в этой игре за 5.60. Для «Динамо» доступна котировка в 8.40, а для «Нижнего» — 17.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 1.90. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.

· ТБ 4.5 — 6.00

· Обе забьют: нет — 1.59

· Точный счет: 4:2 — 39.0

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
01 мар, 20:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Нижний Новгород

Футбол
Бетсити Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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