Команда ФНЛ приедет в Москву за победой.

3 марта в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России сыграют «Спартак» и «Кубань». Матч пройдет в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Начнется игра в 18.00, трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России 2 марта 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче выиграет «Спартак». На москвичей можно поставить за 1.23 — это примерно 70% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (24%), а победа «Кубани» есть в линии за 13.0 (6%).

Ф1(-2.5) идет за 2.70, а Ф2(+2.5) — за 1.43.

Тотал мячей больше 2.5 доступен за 1.98. ТМ 2.5 можно взять за 1.82.

Исход «обе забьют» предлагают взять за 2.20. Обратный результат есть за 1.62.

«Спартак» — «Кубань: прогноз и анализ матча БЕТСИТИ Кубка России 3 марта 2022 года

«Спартак» еще ни разу не играл с этой «Кубанью», так что этот матч можно назвать историческим. Дебютную игру Паоло Ваноли проиграл, уступив в дерби ЦСКА (0:2), и «Кубань» может стать хорошей возможностью отыграться за обидную неудачу. Но будет непросто.

Команда итальянского специалиста еще достаточно сырая. Матч с армейцами показал, что красно-белые будут долго вкатываться в сезон, а многие проблемы старого «Спартака» никуда не делись.

Поставим в этом матче на то, что обе команды сумеют друг другу забить, за 2.20. «Кубань» будет изо всех сил стараться навязать фаворитом борьбу, и у нее это должно получиться. Минимум один мяч гости с юга вполне способны забить. Найти ставку «обе забьют» можно в линии за котировку 2.20.

Также есть смысл присмотреться к ставке «Спартак» победит" и тотал голов в матче больше 2.5. Вряд ли явный фаворит провалит игру против команды из ФНЛ. Но, учитывая, что матч обещает быть непростым, ставка выглядит логичной. Найти ее можно в линии букмекера за 1.78.

Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Кубань»

Есть ощущение, что «Спартак» еще не до конца вкатился в возобновившийся

сезон и «Кубань, в которую никто заведомо не верит, может этим воспользоваться. Статус кубкового матча также намекает на то, что игра будет идти до последнего. Так что ставим на «обе забьют» за 2.20.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 2.20.