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Чемпионская раздевалка «Зенита»: Кержаков обливал шампанским Медведева, Вендел с пивом танцевал лезгинку!

«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
Гоша Чернов
Корреспондент
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Чемпионская раздевалка «Зенита»: Нуралы Алип, Александр Коваленко, Михаил Кержаков, Густаво Мантуан и Вендел.
Фото ФК «Зенит»
Корреспондент «СЭ» все зафиксировал.

У «Зенита» уже появилась традиция: каждый год сине-бело-голубые приглашают в свою раздевалку журналистов, чтобы те зафиксировали их золотые эмоции. И так получается, что я оказывался в сакральном для всех футболистов месте почти после каждой победы команды при Сергее Семаке (исключение — ковидный 2020-й, когда к игрокам никого не подпускали).

Поэтому я могу сравнивать чемпионские раздевалки друг с другом, хотя, разумеется, это ненормально — очевидно, что подобные мгновения должны быть редкими, а не традиционными. Но мы живем в мире, где «Зенит» становится чемпионом шесть раз подряд. Что ж, футболистам теперь не радоваться, что ли?

&laquo;Зенит&raquo; празднует чемпионский титул. Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?

Почти все золотые раздевалки «Зенита» объединяет несколько вещей.

Первое — шампанское. Тут все банально: игроки обливают друг друга, тренеров, руководителей, журналистов. На этот раз в качестве бармена, официанта и конферансье выступил Михаил Кержаков — голкипер «Зенита» конвейером открывал бутылки и обливал из них всех, кто попадался под руку. «Пострадал» и председатель правления «Зенита» Александр Медведев, но он смирно принял на себя дождь из игристого.

Второе — танцы бразильцев. Особенно всегда старается Вендел. Вообще он молчун — в микст-зоне говорит крайне редко, интервью тоже почти не дает. Но по поведению Вендела видно, как он любит оттягиваться. На этот раз он танцевал прямо на камеры — и самбу, и румбу, и тектоник, и даже лезгинку.

Более того, Вендел втянул в свой перформанс даже кроткого Дугласа Сантоса. Не остался в стороне и Клаудиньо — он забрался на какой-то чемодан и, размахивая футболкой, отплясывал.

Третье — песня «Дорожная» группы «Ленинград». Почему-то «Зенит» особенно любит именно эту композицию и почему-то регулярно ставит ее, когда в раздевалку приходят журналисты. Кто не знает, лирический герой на протяжении всей песни предлагает некой женщине «поехать» подальше. Удивительно, но слова этой песни отчетливо знают не только русские, но и многочисленные бразильцы «Зенита». Кого и куда они отправляют — неизвестно. Наверное, тех, кто устал от гегемонии петербуржцев.

Есть ощущение, будто на этот раз чемпионы России отрывались ярче, чем в предыдущие годы. Даже в 2023-м, после эмоциональной победы над «Спартаком», такого счастья в глазах зенитовцев не было. Это явно говорит о том, что для сине-бело-голубых свежий титул — совсем не будничный и, возможно, самый ценный.

Артур вместе с&nbsp;партнерами по&nbsp;команде празднует второй гол &laquo;Зенита&raquo; в&nbsp;ворота &laquo;Ростова&raquo;. Непотопляемые! «Зенит» в шестой раз подряд выиграл чемпионат

За пределами раздевалки после матча тоже творилось много интересного. «Зенит», несмотря на не самые великие шансы, все-таки подготовил золотые футболки, а также спродюсировал церемонию вручения кубка — его, по интересному совпадению, на стадион внес экс-гендиректор «Спартака», а ныне исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков.

Кроме того, сразу после финального свистка прямо на стадионе Сергей Семак продлил свой контракт до 2030 года — это мероприятие и так планировалось, но после триумфа оно выглядело особенно помпезно. Заодно «Зенит», как и обещал, устроил чествование тех, кто внес особый вклад в завоевание второй звезды, — Дугласа Сантоса, Михаила Кержакова, Александра Ерохина, Вильмара Барриоса, а также Далера Кузяева, пусть его и нет сейчас в команде.

Ну а в смешанной зоне игроки уже готовились к банкету. Вендел, например, вообще прошел мимо журналистов с бутылкой пива в руке. И кто скажет, что не заслужил?

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Чемпионство «Зенита» — шок! Но кто скажет, что оно незаслуженное?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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