Чемпионская раздевалка «Зенита»: Кержаков обливал шампанским Медведева, Вендел с пивом танцевал лезгинку!
У «Зенита» уже появилась традиция: каждый год сине-бело-голубые приглашают в свою раздевалку журналистов, чтобы те зафиксировали их золотые эмоции. И так получается, что я оказывался в сакральном для всех футболистов месте почти после каждой победы команды при Сергее Семаке (исключение — ковидный 2020-й, когда к игрокам никого не подпускали).
Поэтому я могу сравнивать чемпионские раздевалки друг с другом, хотя, разумеется, это ненормально — очевидно, что подобные мгновения должны быть редкими, а не традиционными. Но мы живем в мире, где «Зенит» становится чемпионом шесть раз подряд. Что ж, футболистам теперь не радоваться, что ли?
Почти все золотые раздевалки «Зенита» объединяет несколько вещей.
Первое — шампанское. Тут все банально: игроки обливают друг друга, тренеров, руководителей, журналистов. На этот раз в качестве бармена, официанта и конферансье выступил Михаил Кержаков — голкипер «Зенита» конвейером открывал бутылки и обливал из них всех, кто попадался под руку. «Пострадал» и председатель правления «Зенита» Александр Медведев, но он смирно принял на себя дождь из игристого.
Второе — танцы бразильцев. Особенно всегда старается Вендел. Вообще он молчун — в микст-зоне говорит крайне редко, интервью тоже почти не дает. Но по поведению Вендела видно, как он любит оттягиваться. На этот раз он танцевал прямо на камеры — и самбу, и румбу, и тектоник, и даже лезгинку.
Более того, Вендел втянул в свой перформанс даже кроткого Дугласа Сантоса. Не остался в стороне и Клаудиньо — он забрался на какой-то чемодан и, размахивая футболкой, отплясывал.
Третье — песня «Дорожная» группы «Ленинград». Почему-то «Зенит» особенно любит именно эту композицию и почему-то регулярно ставит ее, когда в раздевалку приходят журналисты. Кто не знает, лирический герой на протяжении всей песни предлагает некой женщине «поехать» подальше. Удивительно, но слова этой песни отчетливо знают не только русские, но и многочисленные бразильцы «Зенита». Кого и куда они отправляют — неизвестно. Наверное, тех, кто устал от гегемонии петербуржцев.
Есть ощущение, будто на этот раз чемпионы России отрывались ярче, чем в предыдущие годы. Даже в 2023-м, после эмоциональной победы над «Спартаком», такого счастья в глазах зенитовцев не было. Это явно говорит о том, что для сине-бело-голубых свежий титул — совсем не будничный и, возможно, самый ценный.
За пределами раздевалки после матча тоже творилось много интересного. «Зенит», несмотря на не самые великие шансы, все-таки подготовил золотые футболки, а также спродюсировал церемонию вручения кубка — его, по интересному совпадению, на стадион внес экс-гендиректор «Спартака», а ныне исполнительный директор РПЛ Евгений Мележиков.
Кроме того, сразу после финального свистка прямо на стадионе Сергей Семак продлил свой контракт до 2030 года — это мероприятие и так планировалось, но после триумфа оно выглядело особенно помпезно. Заодно «Зенит», как и обещал, устроил чествование тех, кто внес особый вклад в завоевание второй звезды, — Дугласа Сантоса, Михаила Кержакова, Александра Ерохина, Вильмара Барриоса, а также Далера Кузяева, пусть его и нет сейчас в команде.
Ну а в смешанной зоне игроки уже готовились к банкету. Вендел, например, вообще прошел мимо журналистов с бутылкой пива в руке. И кто скажет, что не заслужил?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|17
|6
|7
|52-27
|57
|
2
|Краснодар
|30
|16
|8
|6
|45-29
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|8
|6
|53-39
|56
|
4
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|52-38
|53
|
5
|Спартак
|30
|14
|8
|8
|41-32
|50
|
6
|ЦСКА
|30
|12
|12
|6
|56-40
|48
|
7
|Ростов
|30
|12
|7
|11
|43-46
|43
|
8
|Рубин
|30
|11
|9
|10
|31-38
|42
|
9
|Кр. Советов
|30
|11
|8
|11
|46-44
|41
|
10
|Ахмат
|30
|10
|5
|15
|33-45
|35
|
11
|Факел
|30
|7
|11
|12
|22-31
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|10
|13
|34-41
|31
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|29-51
|30
|
14
|Урал
|30
|7
|9
|14
|30-46
|30
|
15
|Балтика
|30
|7
|5
|18
|33-42
|26
|
16
|Сочи
|30
|5
|9
|16
|37-48
|24
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|2 : 1
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|1 : 0
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|1 : 1
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|1 : 3
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|2 : 0
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|0 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|24
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|5
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|25
|1
|4