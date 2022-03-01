«Милан» — «Интер»: где смотреть матч Кубка Италии 1 марта онлайн в прямом эфире
1 марта 2022 года состоится первая встреча полуфинального противостояния Кубка Италии между «Миланом» и «Интером». Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko. Эфир стартует в 23.00.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение коллективу Индзаги. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 2.30 — это около 42% вероятности. Триумф «Милана» доступен за 3.10 (31%), а ничья — за 3.60 (27%).
При ставке в 1000 рублей на победу «Милана» можно выиграть 3100 рублей в случае успеха хозяев.
Выход «Интера» в финал оценивается коэффициентом 1.49. Аналогичный выбор в пользу «Милана» доступен за 2.75.
Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.67.
Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.
Шансы «Милана» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.55.
Уверены, что «Интер» забьет больше гола? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.08.
Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 6.00.
Допускаете, что открывшая счет команда проиграет встречу? Поставить на волевую победу в матче можно за 5.20.
Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:
· 1:1 — коэффициент 6.60;
· 0:1 — 8.30;
· 1:2 — 8.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7