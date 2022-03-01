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Сегодня, 19:15

«Милан» — «Интер»: где смотреть матч Кубка Италии 1 марта онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча 1/2 финала Кубка Италии «Милан» — «Интер» 1 марта
Виталий Пудздрав
Тео Эрнандес.
Фото Reuters

1 марта 2022 года состоится первая встреча полуфинального противостояния Кубка Италии между «Миланом» и «Интером». Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko. Эфир стартует в 23.00.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение коллективу Индзаги. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 2.30 — это около 42% вероятности. Триумф «Милана» доступен за 3.10 (31%), а ничья — за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Милана» можно выиграть 3100 рублей в случае успеха хозяев.

Выход «Интера» в финал оценивается коэффициентом 1.49. Аналогичный выбор в пользу «Милана» доступен за 2.75.

Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.67.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Шансы «Милана» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.55.

Уверены, что «Интер» забьет больше гола? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.08.

Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 6.00.

Допускаете, что открывшая счет команда проиграет встречу? Поставить на волевую победу в матче можно за 5.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 6.60;

· 0:1 — 8.30;

· 1:2 — 8.60.

Италия. Кубок. 1/2 финала
01 мар, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

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ЦСКА — «Локомотив»: прогноз на матч плей-офф КХЛ 1 марта 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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