1 марта 2022 года состоится первая встреча полуфинального противостояния Кубка Италии между «Миланом» и «Интером». Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Начало — в 23.00. Прямая трансляция будет доступна на онлайн-площадке Okko. Эфир стартует в 23.00.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдают предпочтение коллективу Индзаги. Поставить на победу «Интера» можно с котировкой 2.30 — это около 42% вероятности. Триумф «Милана» доступен за 3.10 (31%), а ничья — за 3.60 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Милана» можно выиграть 3100 рублей в случае успеха хозяев.

Выход «Интера» в финал оценивается коэффициентом 1.49. Аналогичный выбор в пользу «Милана» доступен за 2.75.

Ф1(0) идет за 2.30, а Ф2(0) — за 1.67.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.84, а ТМ 2.5 — за 2.03.

Шансы «Милана» отличиться минимум дважды оцениваются коэффициентом 2.55.

Уверены, что «Интер» забьет больше гола? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.08.

Не сомневаетесь, что обоим соперникам по силам отличиться минимум по два раза? Тогда делайте ставку на «каждая команда забьет больше (1.5)» с коэффициентом 6.00.

Допускаете, что открывшая счет команда проиграет встречу? Поставить на волевую победу в матче можно за 5.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков букмекерской компании:

· 1:1 — коэффициент 6.60;

· 0:1 — 8.30;

· 1:2 — 8.60.